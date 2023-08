Paskelbta kokių OLED monitorių sulauksime 2024 metais

Monitorių gamintojas „Dough“ ir „TFT Central“ neseniai „Reddit“ surengė „Ask Me Anything“ (AMA) sesiją, kurioje atskleidė įdomius OLED ekranų pasiekimus. Sesijoje buvo aptariamos įvairios OLED technologijos ir jų planai ateinantiems metams.

Po AMA diskusijos „TFT Central“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame demonstruojamas atnaujintas 2024 m. OLED produktų išleidimo planas. Tarp svarbiausių išvadų – 2024 m. galimi pirmieji OLED monitoriai, kuriuose bus naudojamos „Samsung“ 360 Hz panelės su QD OLED technologija. Ataskaitoje taip pat užsimenama apie galimą LG W-OLED ir „Samsung“ QD-OLED susidūrimą 2024 m. – abu gamintojai tą patį ketvirtį turėtų išleisti tiesiogiai konkuruojančius monitorius.

Produktų išleidimo plane atskleidžiami šie formatai ir gamintojai:

Susidomėjimas šiomis naujomis OLED technologijomis didėja, visų pirma dėl to, kad jos puikiai atvaizduoja juodą spalvą ir pasižymi nedideliu atsako laiku, todėl puikiai tinka žaidimams. Tačiau nerimą kelia šių panelių ilgaamžiškumas, susijęs su galimomis išdegimo problemomis ir mažesniu viso ekrano ryškumu, palyginti su LCD panelėmis. Tikimasi, kad 2024 m. „Samsung“ ir LG pristatys savo naujas paneles, po tris iš kiekvieno gamintojo. Be to, 2024 m. planuojama išleisti pirmuosius UHD OLED monitorius, o 2025 m. – 480 Hz panelę su W-OLED technologija. 2024 m. trečiąjį ketvirtį „Samsung“ 360 Hz panelė konkuruos su dabartinėmis LG 240 Hz panelėmis 27 colių segmente, o antrąjį ketvirtį LG siekia pasiūlyti naują 34 colių QD OLED panelę. Kitais metais LG taip pat planuoja plėstis į 39 colių klasę. Trečiąjį ketvirtį abu gamintojai taip pat susigrums su 31,5 colių UHD (16:9) panelėmis, kurių kiekviena siūlys 240 Hz dažnį. Tikimasi, kad pirmieji šių monitorių pristatymai įvyks sausio mėnesį vyksiančioje CES parodoje, nors produktų išleidimo plane pateikti duomenys yra preliminarūs ir gali keistis.

Taip pat buvo pabrėžti OLED monitorių technologijų skirtumai:

W-OLED (baltas OLED) iš „LG Display“:

Privalumai: Gera kaina, pastovus ryškumas, galimai ilgesnis tarnavimo laikas

Trūkumai: Spalvų iškraipymai, mažesnė spalvų gama

QD OLED (Quantum Dot OLED) iš „Samsung Display“:

Privalumai: Geresnis ryškumas ir plati spalvų gama

Trūkumai: Problemos su teksto rodymu, didesnė kaina

JOLED RGB OLED (raudonai-žaliai-mėlynas OLED):