Procesorių tiekimas 2022 metų IV ketvirtyje buvo rekordiškai žemas

„Mercury Research“ rašo, kad 2022 m. IV ketvirtį asmeniniams kompiuteriams skirtų procesorių tiekimas sumažėjo labiausiai per tris dešimtmečius. Ta pati rinkos tyrimų grupė pranešė, kad 2022 m. antrąjį ketvirtį stacionariųjų kompiuterių procesorių pardavimai patyrė didžiausią metinį nuosmukį nuo 1994 m., kai jie pradėjo registruoti šiuos duomenis. Dabar atrodo, kad 2022 m. IV ketvirčio ir metų kritimas sumušė šį rekordą. Be to, trečiųjų šalių duomenys leidžia „Mercury“ daryti išvadą, kad 2022 m. yra didžiausias nuosmukis asmeninių kompiuterių procesorių istorijoje.

Neįskaitant „Arm“ procesorių, 2022 m. buvo tiekta apie 374 mln. procesorių, t. y. 21 proc. mažiau nei 2021 m. 2022 m. pajamos už procesorius sumažėjo 19 proc. iki 65 mlrd. dolerių. Pagrindinė priežastis – atsargų koregavimas, turėjęs didesnę įtaką nei mažėjantys pardavimai. Tai reiškia, kad nors tiekimas smarkiai sumažėjo, tai nebūtinai reiškė tokį pat staigų pardavimų galutiniams naudotojams nuosmukį.

Kita svarbi detalė yra ta, kad nuosmukis labiau nei kitiems paveikė x86 procesorius. Naujausi pranešimai rodo, kad „Arm“ procesoriai užima vis didesnę nešiojamųjų kompiuterių rinkos dalį, o tai rodo, kad jie nepatyrė tokio smūgio, kokį pernai patyrė x86 architektūra.

Technikos gamintojai stengėsi padidinti atsargas po to, kai 2020 m. prasidėję tiekimo grandinės sukrėtimai sutapo su didėjančia paklausa. Dėl to susidarė perteklinė pasiūla, kuri kartu su mažėjančia paklausa 2022 m. beveik visiems reiškė blogus finansinius rezultatus.

Praėjusiais metais pajamos iš DRAM atminties pasauliniu mastu sumažėjo labiausiai nuo 2008 m. finansų krizės. Stacionariųjų kompiuterių vaizdo plokščių pardavimai buvo mažiausi nuo 2005 m. Tokios bendrovės kaip NVIDIA ir AMD sumažino savo užsakymus iš TSMC. Dėl mažėjančios išmaniųjų telefonų paklausos „Samsung“ pasiekė 8 metų ketvirčio žemumas, o „Apple“ – didžiausią ketvirčio pajamų nuosmukį nuo 2016 m.

Kaip ir kai kuriose kitų sektorių analizėse, „Mercury“ tikisi, kad procesorių tiekimas išliks nepastovus iki 2023 m. pirmojo pusmečio, o antrąjį pusmetį padėtis pasikeis.

Kai „Mercury“ pateikė 2022 m. II ketvirčio duomenis, jie rodė AMD rinkos dalies padidėjimą, kuris buvo pakartotas ir IV ketvirtį. Nuo 2021 m. iki 2022 m. „Team Red“ užimama x86 procesorių rinkos dalis išaugo nuo 23 proc. iki 30 proc. Didžioji dalis šio prieaugio teko serverių procesorių rinkai, nors „Intel“ šiek tiek padidino mobiliųjų procesorių rinkos dalį.