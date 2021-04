„Corsair K100 RGB“ – naujasis flagmanas su optomechaniniais jungikliais

Intro

„Corsair“ paskutiniu metu štampuote štampuoja periferijos prietaisus. Strategijos modelis nė iš tolo nebeprimena to, kuris egzistavo per pirmuosius dešimt kompanijos egzistavimo metų. SSD kaupikliai ir operatyvioji atmintis tapo „tik tarp kitko“ atšviežinamais produktais, kai didžiausias dėmesys sutelktas į žaidėjams skirtą įrangą: peles, klaviatūras ir headset’us. Tarp šios įrangos klaviatūros buvo dažniausias svečias mūsų apžvalgose ir šis modelis toliau nesikeičia. Ką tik „Corsair“ išleido kelias kompaktiškas (60 % ir tenkeyless) klaviatūras, tačiau ši apžvalga ne apie jas. K95 RGB Platinum XT savininkams liūdna žinia. Ji nebėra flagmanas – juo prieš kelis mėnesius tapo naujoji K100 RGB, kuri su savimi be dar didesnės rekomendacinės kainos nešasi ir keletą naujovių, turinčių į aukštesnį lygį pakelti klaviatūrų, kaip įrenginių, funkcionalumą. Ar tai pavyko padaryti galėsime pasakyti pasinaudoję būtent K100 RGB, kuri priedo dar ir naudoja išskirtinai „Corsair“ kompanijos sukurtus optomechaninius OPX jungiklius. Savo parametrais jie labai artimi Cherry MX Speed Silver jungikliams, bet reikalauja dar mažesnės eigos iki aktyvacijos, plius dėl kitokios kilmės turėtų aplenkti mechaninių jungiklių trūkumus.