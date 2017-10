„GeForce GTX 1070 Ti“ įrašas AotS bazėje

Mėnesio gale sulauksime „GeForce GTX 1070 Ti“, jei būti tiksliems tai įvyks spalio 26 dieną. Tai bus iš to pačio GP104 lusto išskaptuota vaizdo plokštė kaip GTX 1070 ir GTX 1080. Kol kas apie GTX 1070 Ti informacijos tikrai nėra daug, o dabar pasirodęs įrašas „Ashes of the Singularities“ duomenų bazėje irgi neatskleidžia nieko konkretaus.

„GeForce GTX 1070 Ti“ AotS teste naudojant 1440p raiška ir extreme pasirinkimą surinko 6200 taškus. Bet sunku įvertinti vaizdo plokštės spartą, nes duomenų bazė nepateikia vaizdo plokštės dažnių. Ties tokiu skaičiumi tašku galime rasti ir GTX 1070 ir GTX 1080 įrašų. Dažniausiai GTX 1080 su šiais testo nustatymais surenka virš 7000 taškų.