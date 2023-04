„Intel“ 2023 metų pirmo ketvirčio finansiniai rezultatai yra labai prasti

„Intel“ pateikė 2023 metų pirmo ketvirčio finansinę ataskaitą. Joje matome, kad „Intel“ per pirmus tris metų mėnesius sekėsi labai blogai, nes pardavimai mažėjo ir kompanija patyrė nuostolių.

Per pirmą ketvirtį „Intel“ gavo 11,7 mlrd. JAV dolerių pajamų, o tai yra net 36 % mažiau nei prieš metus. Tokia situacija yra dėl to, nes mažėjo parduodamų procesorių kainos ir mažiau pajamų gavo beveik visi „Intel“ padaliniai. Pavyzdžiui, „Client Computing Group“, pardavinėjanti procesorius masėms, gavo 38 % mažiau pajamų, o serverių padalinio pajamos sumažėjo 39 %. Gaunant mažiau pajamų „Intel“ žengė į raudoną zoną, kai kalbame apie pelną. Kompanija per ketvirtį patyrė 2,8 mlrd. JAV dolerių nuostolių.

„Intel“ padaliniai:

Client Computing Group (CCG), $5.8 billion, down 38%

Data Center and AI (DCAI), $3.7 billion, down 39%

Network and Edge (NEX), $1.5 billion, down 30%

Mobileye, $458 million, up 16%

Intel Foundry Services (IFS), $118 million, down 24%

„Intel“ prognozuoja, kad antrame 2023 metų ketvirtyje gaus nuo 11,5 iki 12,5 mlrd. JAV dolerių pajamų. Pilną 2023 metų pirmo ketvirčio ataskaitą galite rasti čia.