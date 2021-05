Monitorių pardavimai didėja, jau trūksta panelių ir kyla jų kainos

Esamas laikotarpis yra labai keistas, nes visur visko trūksta, o pardavimai yra rekordiniai. Tai kelia įvairių produktų kainas. „Trendforce“ pateikia duomenis apie esamą monitorių rinkos būklę. 2020 metais monitorių pardavimai pasiekė 140 mln. vienetų. Tai yra 8,6 % didėjimas, didžiausias per 10 metų. Pirmame 2021 metų ketvirtyje monitorių pardavimai augo net 34,1 % lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Per visus 2021 metus turėtų būti parduota 149,5 mln. monitorių, o tai būtų 7,3 % didėjimas lyginant su 2020 metais. Žaidėjams skirti monitoriai atsiriekia 17,3 % visos monitorių rinkos ir yra vienas geidžiamiausių pirkinių karantino laikotarpiu, kai visi labai daug laiko praleidžia namuose.

Prognozuojama, kad monitorių gamintojams teks savo produktų kainas didinti jau artimiausiu metu, t.y. 2021 metų antrame ketvirtyje. Kainų didėjimą iššaukia jau kurį laiką brangstančios panelės ir kiti komponentai. Be to, išaugus paklausai nebeužtikrinamas šių komponentų stabilus tiekimas, o ten, kur trūkumai, iš karto didėja ir kainos. Kai kurie monitorių gamintojai gali netgi patirti nuostolių 2021 metų antrame ketvirtyje, nes panelių kainos didėja beveik 9 mėnesius iš eilės, dėl to jiems teks didinti galutinio produkto kainą.