„Radeon Technologies Group“ vadovaus du žmonės

Pernai Raja Kuduri palikus AMD ir tuo pačiu „Radeon Technolgies Group“ vadovo vietą, ji liko laisva. Iki pat šiol šiam grafikos padaliniui vadovavo generalinė direktore Lisa Su. Panašu, kad ji ir toliau liks aukščiausiu vadovu šiame padalinyje, nes du nauji darbuotojai užims vyresniųjų viceprezidentų pozicijas. Jie už viską turės atsiskaityti Lisa Su.

Mike Rayfield taps vyresniuoju viceprezidentu ir pagrindiniu vadybininku, o David Wang irgi bus vyresniuoju viceprezidentu ir tuo pačiu kuruos inžinerijos sritį. Kaip suprantate, abi šios pareigybės yra „Radeon Technologies Group“ padalinyje.

Mike Rayfield bus atsakingas už verslo strategiją ir jos tvarkymą. Tuo tarpu David Wang rūpinis technine puse. Jis spręs grafikos procesorių architektūrinius klausimus ir stebės programinės įrangos tobulinimą visiems RTG produktams.

Rayfield brings to AMD more than 30 years of technology industry experience focused on growth, building deep customer relationships, and driving results. Rayfield joins AMD from Micron Technology, where he was senior vice president and general manager of the Mobile Business Unit. Under Rayfield’s leadership, Micron’s mobile business achieved significant revenue growth and improved profitability. Prior to Micron, Rayfield served as general manager of the Mobile Business Unit at Nvidia, where he led the team that created Tegra.

With more than 25 years of graphics and silicon development experience, Wang brings deep technical expertise and an excellent track record in managing complex silicon development to AMD. Wang rejoins AMD from Synaptics, where he was senior vice president of Systems Silicon Engineering responsible for silicon systems development of Synaptics products. Under Wang’s leadership, Synaptics more than quadrupled its design team through acquisition and organic growth. Prior to joining Synaptics, Wang was corporate vice president at AMD, responsible for SOC development of AMD processor products, including GPUs, CPUs, and APUs. Previously, Wang held various technical and management positions at ATI, ArtX, SGI, Axil Workstations, and LSI Logic.