„Valve“ dirba ties nauju žaidimu

Per „Reddit“ „Klausk Manęs Bet Ko“ (angl. Ask Me Anything, AMA) sesiją Gabe Newel prasitarė, kad „Valve“ dirba ties nauju vieno žaidėjo žaidimu (angl. single player game) . Tikslesnės informacijos apie patį žaidimą pateikta nebuvo.

Didžiausi „Valve“ žaidimų fanai tikisi, kad tas paslaptingas žaidimas yra „Half Life 3“. Pats Gabe Newel apie tai daug nepasakojo. Paklaustas apie „Half Life 3“/ „Half Life 2 Episode 3“ tik pareiškė, kad skaičius trys neturi būti sakomas. Tiesiai šviesiai paklausus ar nepatvirtinta informacija apie „Half Life 3“ atšaukimą yra teisi, Gabe atsakė, kad jis labai tiki anonimiškais nepatvirtintais šaltiniais.

Visą AMA sesiją galite rasti čia.