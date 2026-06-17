EA pristato naują platformą, kuri leis rodyti daugiau reklamų žaidimuose
„Electronic Arts“ – bendrovė, kuri kartu su „Ubisoft“ laikoma viena iš labiausiai nemėgstamų žaidimų pramonėje, – pristatė naują prekės ženklą, kuris, tikėtina, sukels dar didesnį gerbėjų pasipiktinimą: jo tikslas – padidinti produktų pateikimą ir reklamą žaidimuose.
„Electronic Arts“ teigia, kad „EA Advertising“ yra nauja platforma, keičianti tai, kaip prekės ženklai užmezga ryšį su auditorija per skaitmenines ir realaus pasaulio patirtis visoje savo pasaulinėje žaidimų kolekcijoje.
Svarbiausia yra ta dalis, kurioje minimas „dinamiškas, realiuoju laiku vykstantis produktų pateikimas – nuo stadionų reklaminių stendų iki individualizuoto turinio žaidimuose“. EA teigia, kad sistema sukurta siekiant pagerinti, o ne sutrikdyti žaidėjų patirtį, tačiau vargu ar dauguma žaidėjų su tuo sutiks. Prekės ženklai gali pateikti savo pavadinimus visur – nuo iššūkių žaidimuose ir užduočių, už kurias skiriamos apdovanojimai, iki prekės ženklu pažymėto turinio ir „atrinktų prabangos daiktų“.
EA teigia, kad 2026 finansiniais metais jos žaidimais ir paslaugomis kas mėnesį naudojosi daugiau nei 120 milijonų žaidėjų. Nenuostabu, kad pristatymas didžiąja dalimi remiasi „EA Sports“ žaidimais, kur realaus pasaulio reklama jau dabar įsilieja natūraliau nei, pavyzdžiui, „Dragon Age“ ar „Mass Effect“. Vis dėlto nenustebkite, jei būsimame RPG žaidime pamatysite „Monster Energy“ šautuvą ar kardą.
„EA Advertising“ taip pat apima integruotus reklamos blokus pasirinktuose „EA Sports“ žaidimuose. Tai apima skaitmeninius reklaminius stendus, rezultatų lentas ir transliacijų stiliaus antraštes, o reklamos dinamiškai rodomos 3D aplinkose. EA teigia, kad gerbėjai kasdien „Madden NFL“ žaidime sužaidžia ekvivalentą 23 000 NFL sezonų, o „EA Sports FC“ kas mėnesį užbaigia daugiau nei 1 milijardą rungtynių.
Bendrovė teigia, kad rodymų matavimas atitiks IAB standartus, o tikslinė reklama ir kampanijų analizė bus tvarkoma per nuosavą reklamos serverį ir „Frostbite“ platformai sukurtą SDK.
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