„Noctua NL-LC1“ serijos AIO aušintuvus jau galima įsigyti parduotuvėse
„Noctua“ oficialiai pristatė savo pirmuosius AIO skysčio aušinimo procesorių aušintuvus. „NL-LC1“ serijos gaminiai jau yra prieinami „Noctua“ oficialiose „Amazon“ parduotuvėse, o kiti platinimo partneriai prekes turėtų gauti netrukus.
„Computex“ parodoje „Noctua“ patvirtino galutinį „NL-LC1“ serijos pavadinimą, išleidimo datą, radiatorių dydžius ir kainas. Asortimentą sudaro trys modeliai: „NL-LC1-24“ su 240 mm radiatoriumi, „NL-LC1-36“ su 360 mm radiatoriumi ir „NL-LC1-42“ su 420 mm radiatoriumi.
Visi trys aušintuvai sukurti remiantis „Asetek“ „Emma V2“ platforma. „Noctua“ įdiegė savo pačios sukurtą siurblio triukšmo slopintuvą „NL-PNA1“, kuriame naudojama trisluoksnė akustinė struktūra ir suderintas masės slopintuvas, siekiant sumažinti siurblio triukšmą ir vibraciją. Siurblyje taip pat yra trys režimai: „Quiet“ (Tylus), „Balanced“ (Subalansuotas) ir „Manual“ (Rankinis).
240 mm ir 360 mm versijose naudojami „Noctua NF-A12x25 G2“ ventiliatoriai, o 420 mm modelyje – „NF-A14x25 G2“ ventiliatoriai. „Noctua“ taip pat taiko ventiliatoriaus greičio kompensavimą, siekdama sumažinti periodišką dūzgimą ir vibracijos susidarymą dėl ritminių dažnių.
„Noctua“ taip pat siūlo pagalbinį aušinimo ventiliatorių „NL-ACF1“ kaip atskirą priedą. Jis pakeičia magnetinę siurblio priekinę plokštę ir užtikrina papildomą oro srautą šalia esantiems komponentams, pavyzdžiui, VRM, RAM moduliams ir M.2 SSD.
„NL-LC1-24“ kaina yra 219,90 € arba 219,90 $. „NL-LC1-36“ kaina – 249,90 € arba 249,90 $, o „NL-LC1-42“ – 279,90 € arba 279,90 $. Papildomo „NL-ACF1“ ventiliatoriaus kaina – 19,90 € arba 19,90 $. Visi „NL-LC1“ modeliai komplektuojami su „NT-H2“ šilumine pasta ir turi 6 metų gamintojo garantiją.
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