AM5 „Zen 6“ procesoriai neturės iGPU, vietoj to gaus NPU
AMD naujos kartos „Ryzen“ stalinių kompiuterių procesoriai, kurių kodinis pavadinimas, kaip pranešama, yra „Olympic Ridge“, gali iš esmės pasikeisti. Remiantis „X“ naudotojo Gotou_3rd informacija, „Zen 6“ pagrindu sukurta platforma turės integruotą NPU ir palaikys CUDIMM, tačiau joje nebeliks integruotos grafikos.
Tas pats šaltinis teigia, kad „Olympic Ridge“ vis dar neturės integruoto USB4 valdiklio. Tai reikštų, kad pagrindinių plokščių gamintojams reikės išorinių valdiklių USB4 prievadams, kaip ir dabartinėse AM5 plokštėse.
Integruotos grafikos pašalinimas būtų pokytis, palyginti su „Ryzen 7000“ ir „Ryzen 9000“ stalinių kompiuterių procesoriais. Dauguma AM5 platformos „Ryzen“ procesorių turi bazinę „Radeon Graphics“ grafiką, kuri daugiausia naudojama vaizdo išvedimui, biuro sistemoms ir gedimų šalinimui be atskiros grafikos plokštės.
Tikimasi, kad „Olympic Ridge“ debiutuos 2027 m. ir išliks su AM5 lizdu. Ankstesni nutekėjimai taip pat nurodė naują 12 branduolių CCD dizainą su galimomis 6, 8, 10, 12, 16, 20 ir 24 branduolių konfigūracijomis. AMD šių specifikacijų nepatvirtino, todėl ši informacija vis dar turėtų būti vertinama kaip gandai.
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