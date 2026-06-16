AOC nustato naujus standartus mažų ir vidutinių verslų monitoriams
AOC nustato naujus standartus mažų ir vidutinių verslų monitoriams
E4 serija AOC: galia, ergonomika, penkių metų garantija
Amsterdamas, 2026 m. birželio 16 d. Pasaulinė ekranų technologijų lyderė AOC stiprina savo pozicijas mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) sektoriuje, pristatydama E4 seriją – geriausią sprendimą šiuolaikinei europietiškai darbo vietai. Įsigalėjus hibridiniam darbui monitorius tampa profesinio produktyvumo centru. Taigi, E4 serija užtikrina būtiną ergonomikos, tvarumo ir ilgalaikio našumo pusiausvyrą.
2026-aisiais MVĮ naudojamų monitorių reikalavimų sąrašą formuoja trys prioritetai: ergonomika, patikimumas, šiuo atveju, beje, užtikrinamas penkių metų garantijos su „TCO Certified, Generation 10“ sertifikatu, ir supaprastintos, produktyvumą skatinančios darbo vietos. AOC profesionalių monitorių serija E4 atsižvelgia į visus šiuos poreikius ir siūlo į ateitį orientuotus sprendimus Europos įmonėms. E4 serijos monitoriai turi specialiai hibridinėms darbo aplinkoms sukurtų savybių. Be to, jie yra universalūs ir lengvai paruošiami darbui.
Penkių metų garantija ir „TCO Generation 10“
AOC siūlomi E4 atvyksta su „TCO Certified, Generation 10“ ženklu ir penkių metų gamintojo garantija. Šis standartas užtikrina ilgalaikį patikimumą ir atspindi gamintojo įsipareigojimą įrenginių ilgaamžiškumui – investicijos į profesionalią įrangą nebus į balą išmesti pinigai.
„TCO Certified, Generation 10“ sertifikatas gaunamas tik keliant aukštesnius reikalavimus medžiagoms ir perdirbimui. Dabartinių modelių korpusuose naudojama ne mažiau kaip 85 % perdirbto plastiko, jie yra sertifikuoti pagal „EPEAT Gold“ ir „Climate+“ standartus.
Apgalvotos jungtys ir galia profesionalams
Supaprastinta darbo vieta su viena jungtimi
Hibridinis darbas pakeitė MVĮ ir suteikė darbuotojams daug lankstumo, bet dėl to jų stalai dabar yra užgriozdinti šakotuvais, laidais ir įvairia kita įranga. AOC E4 serija tiesiogiai sprendžia šią problemą integruodama USB stotelę į monitorių, kad šiuolaikinėms darbo vietoms suteiktų tvarkos ir paprastumo. Kai kurie serijos modeliai, įskaitant 24E4CV, Q27E4CV ir CU34E4CW, turi USB-C jungtį su 90 W įkrovimo galia – tokia jungtis ne tik leidžia transliuoti vaizdą į monitorių ir perduoti duomenis dideliu greičiu, bet ir įkrauna nešiojamąjį kompiuterį. Pakanka vieno laido!
Sujungdami maitinimo ir duomenų perdavimo užduotis šie USB-C sprendimai sumažina netvarką, pašalina papildomų adapterių poreikį. Šie modeliai taip pat turi integruotą 1 Gbit/s RJ45 lizdą, užtikrinantį stabilų ir saugų laidinį ryšį tiesiai per monitorių.
34 colių AOC CU34E4CW ir CU34E4CV monitoriai turi integruotą „Smart KVM“ jungiklį, leidžiantį vienu mygtuko paspaudimu pereiti nuo vieno prijungto kompiuterio prie kito – pavyzdžiui, nuo įmonės nešiojamojo kompiuterio prie asmeninio. Tai yra, keli kompiuteriai labai lengvai gali dalintis vienu monitoriumi, klaviatūra ir pele. Sklandų vaizdą užtikrina aukštas 120 Hz atnaujinimo dažnis, kuriuo pasižymi visi E4 serijos modeliai – tai net sumažina akių nuovargį ilgų darbo valandų metu.
Geresnis našumas su keliais monitoriais ir grandininiu sinchronizavimu
Ar žinote, kas yra grandininis sujungimas? Monitorius galima sujungti tarpusavyje per „DisplayPort MST“ jungtį, taip sukuriant efektyvias kelių monitorių konfigūracijas be netvarkos ant stalo. Kadangi šiuolaikinis darbas įtraukia vis daugiau duomenų, keli ekranai yra būtini, siekiant pagerinti efektyvumą ir sumažinti erzinantį langų perjunginėjmą. AOC E4 serija tam tinka puikiai – vienodos išvaizdos monitoriai užtikrina dizaino nuoseklumą, vienodą estetiką visoje darbo vietoje. Toks sprendimas supaprastina darbo srautą ir išlaiko tvarką ant darbo stalą.
AOC „Daisy Chain Sync“ užtikrina nuoseklų ryškumą ir spalvų kalibravimą sujungtuose monitoriuose. Bet koks pagrindiniame monitoriuje atliktas pakeitimas akimirksniu atspindimas antrajame ekrane. Paprastai tariant, du monitoriai veikia kaip vienas – tai yra labai patogu, nes nereikia atskirai keisti jų nustatymų.
Rekomenduojami deriniai:
● Q27E4CV su Q27E4U – labai tikslus QHD derinys;
● 24E4CV su 24E4U – efektyvioms „Full HD“ darbo vietoms.
Gera savijauta darbe
„Anti-Blue Light“ technologija
Darbuotojų produktyvumas yra neįmanomas be sveikatos ir geros savijautos. AOC E4 serija turi „TÜV Rheinland Eye Comfort“ sertifikatą, garantuojantį profesionalaus lygio apsaugą nuo akių nuovargio. Paplitę programiniai mėlynos šviesos filtrai dažnai iškraipo vaizdą, pakeičia natūralią spalvų temperatūrą. AOC naudojama aparatinė mėlynos šviesos filtravimo technologija tiesiog sumažina žalingą trumpųjų bangų mėlynosios šviesos spinduliavimą. Tai leidžia išlaikyti puikų spalvų tikslumą ir vaizdo aiškumą nevarginant akių net ir dirbant ilgesnį laiką.
Ne mažiau svarbus yra fizinis komfortas, nes jis padeda išvengti su laikysena susijusio nuovargio, būdingo šiuolaikiniam darbui prie stalo. E4 serijos monitoriai turi reguliuojamo aukščio stovus, todėl monitorius prisitaiko prie naudotojo, o ne atvirkščiai. 24 ir 27 colių monitorių aukštis keičiamas net 150 mm amplitudėje, o 34 colių modelis kyla ir leidžiasi net 180 mm diapazone ir netgi turi pakreipimo, pasukimo ir palenkimo galimybę. Toks lankstumas padeda išlaikyti sveiką laikyseną ir užtikrina ilgaamžiškumą ir patogią ištvermę šiuolaikiniame biure.
Mažų ir vidutinių įmonių ateities formavimas
Ergonomika, penkių metų garantija ir USB-C jungtis apibrėžia tris to paties pasiūlymo puses. AOC kuria monitorius atsižvelgdama į tai, kaip MVĮ dirbs 2026 m.. Jie yra suprojektuotas tarnauti daug metų ir pagaminti taip, kad supaprastintų, o ne apkrautų darbo vietas. AOC E4 monitorių serija buvo sukurta būtent tam, kad pažymėtų visas varneles MVĮ reikalavimų sąraše.
AOC siūloma „Daisy Chain Sync“ funkcija automatiškai sinchronizuoja sujungtų ekranų ryškumą ir spalvų temperatūrą. Jei norite pamatyti, kaip tai veikia, peržiūrėkite „Daisy Chain Sync“ demonstraciją
, kurią pristato Kevin Yang, AOC techninių produktų vadovas.
Išsami informacija apie AOC sprendimus mažoms ir vidutinėms įmonėms pateikiama čia:
https://www.aoc.com/aoc-smb?
https://www.aoc.com/lt/tco-
https://www.aoc.com/lt
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