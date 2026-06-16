Blogos naujienos nesibaigia, spausdintinės plokštės pabrango 40 %
Dauguma žmonių niekada nesusimąsto, kas yra spausdintinės plokštės viduje, tačiau mažai žinoma derva sparčiai tampa dideliu rūpesčiu technologijų pramonei. Aukšto grynumo polifenileno eterio derva yra giliai įsitvirtinusi elektronikos tiekimo grandinėje, tačiau ji atlieka lemiamą vaidmenį užtikrinant, kaip spausdintinės plokštės valdo šilumą, išlaiko signalo vientisumą ir garantuoja patikimumą. Ši medžiaga padeda plokštėms, esančioms išmaniuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, duomenų centrų serveriuose, 5G bazinėse stotyse, automobiliuose ir daugybėje kitų įrenginių, toliau veikti sudėtingomis sąlygomis. Taigi, kai šių metų pradžioje Saudo Arabijos Džubailo naftos chemijos ir pramonės kompleksas nustojo veikti, ta niekam nežinoma derva staiga tapo dideliu rūpesčiu elektronikos gamintojams.
Sutrikimai Džubailo komplekse prasidėjo ne tik po balandžio 6 ir 7 d. raketų smūgių. Gamyklos buvo uždarytos jau kovo pabaigoje, kai tapo aišku, kad konflikto metu krovinių gabenimas per Hormūzo sąsiaurį yra pernelyg rizikingas. Tada smūgiai dar labiau pakenkė logistikos sistemai, kuri jau buvo sustojusi.
Technologijų pramonei šis laikas yra ypač sudėtingas. Derva yra PCB gamybos žaliava, o jos pakeitimas reikalauja spaudintinių plokščių perprojektavimo, patikimumo ir našumo bandymų pakartotinio atlikimo bei naujų patvirtinimų gavimo.
Kainos jau atspindi šį spaudimą. Balandžio gamintojų kainų indeksas parodė, kad pagamintų prekių kainos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 9,4 %, o vieni iš pagrindinių veiksnių buvo plastikinės dervos ir medžiagos – tai didžiausias augimas per daugiau nei trejus metus.
Remiantis „Goldman Sachs“ pranešimu, PCB kainos nuo kovo iki balandžio pakilo net 40 %. JAV įsikūręs PCB gamintojas TTM, kurio akcijos per pastaruosius metus pakilo daugiau nei 400 %, CNBC pranešė, kad kainas didina maždaug nuo 5 % iki 25 %.
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