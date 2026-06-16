„Intel“ x86 procesorius su „NVIDIA“ RTX grafika planuojama išleisti 2028 m.
Erdi Özüağ, buvęs Turkijos technologijų svetainės „DonanimHaber“ redaktorius, dabar dirbantis technologijų žurnalistu „YouTube“ platformoje, sako, kad dabartiniuose „Intel“ planuose pirmieji x86 procesoriai su „NVIDIA“ RTX grafika numatyti 2028 m. pirmąjį ketvirtį. Tai sutaptų su galimu paskelbimu parodoje „CES 2028“, nors „Intel“ dar nepatvirtino jokio produkto pavadinimo, konfigūracijos ar išleidimo datos.
Atrodo, kad ši informacija susijusi su tuo pačiu klientų projektu, kurį „Intel“ ir „NVIDIA“ paskelbė 2025 m. rugsėjį. Tuo metu abi bendrovės patvirtino planus dėl „Intel“ x86 sistemų ant lusto, integruojančių „NVIDIA“ RTX GPU mikroschemas, skirtų asmeniniams kompiuteriams.
Pranešama, kad šie procesoriai yra „Serpent Lake“ šeimos dalis. Šis pavadinimas pasirodė ankstesniuose planų nutekėjimuose kaip „Intel“ būsimų klientų platformų planų atšaka. Erdi teigia, kad „Serpent Lake“ naudotų „Intel“ CPU technologiją ir „NVIDIA“ RTX GPU mikroschemą tame pačiame pakete.
Jokios specifikacijos nebuvo patvirtintos. GPU plokštelių konfigūracija, atminties palaikymas, paketo dizainas ir gamybos technologija vis dar nežinomi. Taip pat neaišku, ar „NVIDIA“ plokštelė turės savo ekrano ir medijos blokus, ar „Intel“ dalį tos logikos laikys atskiroje plokštelėje.
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