AMD paaiškino, dėl ko RDNA 2 turėtojams tiek ilgai reikia laukti FSR 4.1
AMD paaiškino, kodėl FSR 4.1 palaikymo įdiegimas RDNA 2 vaizdo plokštėms užtruks ilgiau nei RDNA 3 versijai. Kaip praneša „TechPowerUp“, AMD šį klausimą aptarė „Computex 2026“ parodoje vykusio interviu metu su AMD programinės įrangos vadovu Andrej Zdravkovic ir vyresniuoju programinės įrangos direktoriumi Terry Makedon.
Bendrovė jau patvirtino, kad FSR Upscaling 4.1 bus išplėsta ir už „Radeon RX 9000“ serijos vaizdo plokščių ribų. „Radeon RX 7000“ palaikymas planuojamas 2026 m. liepos mėn., o „Radeon RX 6000“ palaikymas vis dar numatytas 2027 m.
RDNA 3 GPU turi AI greitintuvus ir gali vykdyti pritaikytą FSR 4.1 modelį per INT8 instrukcijas. RDNA 2 neturi specialių AI greitintuvų, todėl AMD turi vykdyti darbo krūvį per GPU srauto procesorius.
Tai reiškia, kad FSR 4.1 RDNA 2 naudos šeiderių išteklius, kurių taip pat reikia žaidimui. AMD teigia, kad sumažinti upscalerio naudojamų šeiderių ciklų skaičių yra sudėtinga, todėl RDNA 2 prieš išleidimą reikalauja daugiau optimizavimo darbo.
Tai taip pat paaiškina, kodėl „Radeon RX 6000“ palaikymas pasirodys vėliau nei „Radeon RX 7000“ palaikymas. RDNA 3 versijai vis dar reikalingas kitoks modelis nei RDNA 4, nes ji nenaudoja FP8, tačiau RDNA 2 turi didesnį aparatinės įrangos atotrūkį, nes jai trūksta specialių AI blokų.
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