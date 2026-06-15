Pilnai naudojamas 200 USD „ChatGPT“ mėnesinis planas „OpenAI“ gali kainuoti iki 14 000 USD
AI prenumeratų ekonominis modelis pradeda kelti nerimą. Fiksuotas mėnesinis mokestis paskatino sparčią tokių įrankių kaip „ChatGPT“ ir „Claude“ plitimą, tačiau naujausios analizės duomenimis, šie mokesčiai gali būti toli gražu nepakankami, kad padengtų tikrąsias intensyvaus naudojimo išlaidas. Naudotojams vis labiau apkraunant šias sistemas ir įsitvirtinant vis sudėtingesniems AI darbo srautams, atotrūkį tarp pajamų ir skaičiavimo išlaidų tampa vis sunkiau ignoruoti.
„SemiAnalysis“ apskaičiavo, koks iš tiesų yra šis atotrūkis. Išbandžiusi „OpenAI“ ir „Anthropic“ prenumeratos pakopas – vykdydama ilgalaikes kodavimo ir agentines užduotis, kol buvo išnaudoti savaitiniai limitai – įmonė nustatė, kad teorinės maksimalios šių planų naudojimo išlaidos, jei būtų taikomi standartiniai API tarifai, gerokai viršija tai, ką naudotojai faktiškai moka.
200 JAV dolerių kainuojanti „ChatGPT Pro 20x“ prenumerata, jei būtų visiškai išnaudota, pagal API kainodarą galėtų kainuoti net 14 000 JAV dolerių. „Anthropic“ planas „Claude Max 20x“, kurio kaina taip pat yra 200 JAV dolerių per mėnesį, turi panašų viršutinį limitą, o potencialus naudojimas sudaro maždaug 8 000 JAV dolerių žetonų išlaidų.
Šie skaičiai padeda paaiškinti, kodėl naudojimo lygis yra toks svarbus juos siūlančioms AI įmonėms. Remiantis „SemiAnalysis“, „Anthropic“ pasiekia lūžio tašką su „Claude Pro“ ir „Claude Max 5x“ esant maždaug 20 % naudojimui. „OpenAI“ marža yra mažesnė. Ji pradeda prarasti pinigus iš „ChatGPT Plus“ ir „ChatGPT Pro 5x“, kai naudojimas viršija 11,4 %.
Ekonomika tampa sudėtingesnė aukščiausiame segmente. „Anthropic“ pasiekia nulį bendrąjį pelną esant maždaug 10 % naudojimui savo aukščiausio lygio planuose, o „OpenAI“ pereina į neigiamą teritoriją esant vos 5,7 %. Nereikia ekstremalaus naudojimo, kad šie abonementai taptų nuostolingi.
Yra tam tikrų lūkesčių, kad išlaidos laikui bėgant sumažės. Plėstis infrastruktūrai ir naujiems modeliams keičiant senesnius, vidutinio lygio sistemų eksploatavimo išlaidos turėtų mažėti. „SemiAnalysis“ teigia, kad „Opus 4.8“ lygio modeliai galiausiai galėtų būti teikiami pelningai už maždaug 20 JAV dolerių per mėnesį.
Tačiau tai netaikoma pažangiausioms sistemoms. Pažangiausių modelių, įskaitant tuos, kurie dar kuriami, eksploatavimas išlieka brangus. Jų aukščiausios klasės galimybės vis dažniau gali būti įkainojamos per API, o ne įtraukiamos į naudotojų prenumeratas.
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