AMD sako, kad „Apple“ „Macbook Neo“ įgimtai nepalaiko 15 iš 20 žaidimų
Visi laukėme tikro AMD atsako į „Apple“ „MacBook Neo“ – biudžetinį nešiojamąjį kompiuterį, kuris, kaip pranešama, tapo toks populiarus, kad „Apple“ turėjo padvigubinti jo gamybos planus. „MacBook Neo“ neveikia su „Windows 11“, todėl nepalaiko tos pačios programinės įrangos bibliotekos kaip įprasti „Windows“ kompiuteriai. Viena iš labiausiai nukentėjusių sričių čia yra žaidimai, nes „Neo“ naudoja „Apple“ „A18 Pro“ lustą, o ne x86 procesorių. AMD nusprendė sutelkti dėmesį būtent į šią sritį.
Skirtingai nei „Qualcomm“ (C serija) ir „Intel“ („Wildcat Lake“), AMD neišleido naujo „Zen 5“ lusto, skirto tiesiogiai konkuruoti su „Apple“ biudžetiniu nešiojamu kompiuteriu. Vietoj to, bendrovė naudoja senesnes „Ryzen 200“ serijos dalis, kurios iš esmės yra atnaujinti „Hawk Point“ procesoriai, pagrįsti „Zen 4“. AMD lygina vieną iš HP „OmniBook X Flip“ sistemų su „Ryzen 5 220“ su „Apple“ 599 JAV dolerių kainuojančiu „MacBook Neo“.
AMD teigia: „15 iš 20 populiariausių kompiuterinių žaidimų „MacBook Neo“ neveikia įgimtai“, tuo tarpu „Ryzen“ sistemos suteikia prieigą prie „Steam“, „Epic Games Store“ ir „PC Game Pass“. Bendrovė teigia, kad 20 iš 20 atrinktų žaidimų veikia iš karto su AMD, palyginti su 5 žaidimais „Apple“ biudžetiniame „MacBook“.
Pats „HP OmniBook X Flip“ palyginimas naudoja „Ryzen 5 220“. Tai jau nebėra naujas procesorius. AMD nurodo „Ryzen 5 220“ kaip „Hawk Point“ komponentą, išleistą 2025 m. vasario 18 d., su 2 „Zen 4“ branduoliais, 4 „Zen 4c“ branduoliais, 12 gijų, „Radeon 740M“ grafika ir be „Ryzen AI“ variklio. Tai daro palyginimą šiek tiek keistą. Verta paminėti, kad „Radeon 740M“ toli gražu nėra pritaikytas žaidimams (iš esmės tai sudaro 1/3 „Ryzen Z1 Extreme“ nešiojamojo GPU specifikacijų).
Remiantis „NotebookCheck“ duomenimis apie „Radeon 740M“, naudotojai turėtų tikėtis labai įvairių rezultatų. Ši integruota grafika gali pasiekti 124 kadrus per sekundę žaidime GTA V 1080p raiška su žemiausiais nustatymais, tačiau „Star Wars Outlaws“ žaidime šis rodiklis nukrenta iki 7 FPS. Taigi, žinoma, žaidimą galite paleisti, bet tik jei jums patinka mažas kadrų dažnis.
Tačiau AMD neapsiribojo tik žaidimais. AMD funkcijų palyginime daugiausia dėmesio skiriama duomenų kaupikliui, jungtims, jutikliniam ekranui ir korpuso formai. Bendrovė nurodo „HP OmniBook X Flip“ su 512 GB atminties, „2-in-1“ jutiklinio ekrano palaikymu, HDMI, dviem USB-C jungtimis, dviem USB-A jungtimis ir „Windows 11“ operacine sistema. „MacBook Neo“ bazinis modelis nurodytas su 256 GB atminties, dviem USB-C jungtimis, 3,5 mm garso lizdu ir be „Windows“ licencijos.
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