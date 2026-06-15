„Intel“ planuoja dar vieną „Raptor Lake“ procesorių versiją 2027 m.
„Tom’s Hardware“ pasidalijo savo įžvalgomis apie naują „Intel“ atnaujinimą, vadinamą „Raptor Lake Next“. Jie nepateikė daug detalių, išskyrus pokalbį su „Computex“ parodos dalyviais, kurie patvirtino, kad toks produktas bus išleistas. Gandai apie trečiąjį „Raptor Lake“ atnaujinimą nėra nauji, nes pirmieji požymiai pasirodė maždaug prieš du mėnesius.
Panašu, kad „Raptor Lake Next“ yra oficialus kodinis pavadinimas. Naujoji procesorių serija pasirodys „Core 200“, o ne „Core 14“ serijoje. Teoriškai tai atrodo kaip paprastas esamos „Raptor Lake“ serijos pervadinimas. „Intel“ nenurodo jokių pakeitimų, tačiau patvirtina visišką lizdų suderinamumą su esamomis platformomis tiek nešiojamiesiems, tiek stacionariems kompiuteriams. Tai reiškia, kad „Core 200“ „Raptor Lake Next“ palaikys DDR5 ir DDR4 platformas.
Taip pat galime patvirtinti, kad „Core 200 Raptor Lake Next“ gamyba šiuo metu planuojama 2027 m. sausio pabaigoje. Kvalifikacinius pavyzdžius tikimasi gauti ne anksčiau kaip šių metų pabaigoje. Planuojamas 125 W 16 branduolių procesorius su 8 P-branduoliais ir 8 E-branduoliais. „Intel“ taip pat planuoja 65 W 20 branduolių modelį su 8 P-branduoliais ir 12 E-branduoliais, 10 branduolių modelį su 6 P-branduoliais ir 4 E-branduoliais bei 4 branduolių modelį su 4 P-branduoliais ir be E-branduolių.
Taigi 2027 m. „Core 200“ produktai pasirodys parduotuvių lentynose, tačiau jie neveiks nei su LGA-1851, nei su LGA-1954 platformomis. Jie skirti LGA-1700.
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