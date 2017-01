Nutekinta skaidrė su „Vega“ savybėmis

Iš AMD ką tik paleisto ve.ga reklaminio tinklapio apsukrūs žmogeliukai sugebėjo iškrapštyti tikrai įdomią skaidrę, kurią visi turėjo pamatyti tik po poros dienų. Pateiktoje nuotraukoje surašytos visos esminės „Vega“ architektūros savybės bei naujovės. Gaila, specifikacijos nėra minimos.

Tiesą pasakius, gautą informaciją interpretuoti gan sunku, nes tai daugiausia tik kažkokių naujovių pavadinimai ir niekas iš ne AMD tiksliai negali pasakyti kas ką reiškia. Bet matome, kad naujovių su „Vega“ tikrai sulauksime.

Visi skaidrėje esantys užrašai:

4x Power Efficiency

2x Peak Throughput/Performance Per Clock

High Bandwidth Cache

2x Bandwidth per pin

8x Capacity Per stack ( 2nd Generation High Bandwidth Memory )

512TB Virtual Address Space

Next Generation Compute Engine

Next Generation Pixel Engine

Next Compute Unit Architecture

Rapid Packed Math

Draw Stream Binning Rasterizer

Primitive Shaders

4x Power Efficiency: Tiksliai matome, kad AMD žada keturis kartus išaugusį energetinį efektyvumą, veikiausiai lyginama su praėjusios kartos „Radeon R9 Fury X“, o gal „Radeon R9 390X“.

2x Peak Throughput/Performance Per Clock: Toliau pažadai kylą į nesuvokiamą lygį. Dvigubai išaugusi sparta per taktą. Jei tai bent arti tiesios viskas vaizdo plokščių rinkoje taps labai įdomu. Spėju, kad šie skaičiai galios tik FP16 skaičiavimuose, o ne FP32, kurie yra naudojami žaidimuose.

High Bandwidth Cache: Aukšto pralaidomo spartinančioji atmintis, kas ir kaip pamatysime tik išėjus „Vega“.

2x Bandwidth per pin; 8x Capacity Per stack ( 2nd Generation High Bandwidth Memory); 512TB Virtual Address Space: Tai viskas susiję su HBM2 atmintimi. Su naujo tipo HBM2 atmintimi vieno bokšto duomenų pralaidumas išaugs dvigubai, o talpa iki aštuonių kartų. Pagal dabartinę informaciją „Vega“ gaus porą tokių HBM2 bokštų, kurių kiekvienas turės 4 GB talpą (viso 8 GB), o bendras duomenų pralaidumas sieks 512 GB/s.

Next Generation Compute Engine; Next Generation Pixel Engine; Next Compute Unit Architecture; Rapid Packed Math; Draw Stream Binning Rasterizer: Nesiryžtu detalizuoti šių „Vega“ naujovių. Kaip matome, surašyta įmantriausių pavadinimų, kurie reiškia, kad grafikos procesorius gaus daug visko kas yra sekančios kartos. Kokia bus reali to viso nauda pažiūrėsime. Galime spėti, kad dabar esanti GCN (Graphics Core Next) stipriai pasikeis ir gal nuo šiol vadinsis NCU (Next Compute Unit).

Nežinia kiek tiesios, bet galime leisti sau paspėlioti. Draw Stream Binning Rasterizer gali būti panaši naujovė, kurią „nVidia“ naudoja nuo „Maxwell“ laikų. Tai leidžia ženkliai sumažinti naudojamos atminties kiekį bei sutaupyti duomenų pralaidumo vienam kadrui atvaizduoti. O tai žinoma leidžia pakelti ROPs spartą.