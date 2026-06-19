Tim Cook patvirtino, kad „Apple“ produktų kainos didės. Telefonai brangs bent 200 USD
Kadangi dirbtinio intelekto duomenų centrų paklausa verčia atminties ir duomenų kaupiklių išlaidas šoktelėti iki kosminių aukštumų, visos technologijų pramonės aparatinės įrangos gamintojai pakėlė kainas, o pardavimų apimtys tuo pačiu metu mažėja. Iki šiol „Apple“ milžiniška tiekimo grandinės įtaka iš esmės apsaugojo bendrovę nuo šios tendencijos, tačiau šio technologijų milžino generalinis direktorius neseniai pripažino, kad net ir ji negali amžinai tiesiog amortizuoti didėjančių komponentų sąnaudų.
„Apple“ generalinis direktorius Tim Cook neseniai „The Wall Street Journal“ leidiniui sakė, kad dėl nuolat augančių atminties kainų šiais metais neišvengiamai teks didinti visų produktų serijų kainas. Bendrovė dar nenusprendė, kurių įrenginių kainos bus didinamos ir kiek jos išaugs, tačiau WSJ skaičiuoja, kad bazinių modelių „iPhone“ kaina galėtų pakilti daugiau nei 200 JAV dolerių.
T. Cook pareiškė, kad, nors „Apple“ bandė kuo labiau sumažinti didėjančių atminties kainų poveikį, tuo pačiu išlaikydama savo pelno maržą, situacija tapo nepakeliamai sunki. Bendrovė tradiciškai užėmė privilegijuotą padėtį tarp tiekimo grandinės klientų, tačiau dirbtinio intelekto banga sugebėjo nugalėti net ir šį gigantą.
Tikimasi, kad visą žalos mastą bus galima įvertinti, kai rugsėjį bendrovė pristatys „iPhone 18“ ir, tikėtina, „iPhone Ultra“, tačiau „Mac“ ir „iPad“ kainos gali pakilti dar anksčiau. Generalinis direktorius šią situaciją pavadino didžiausiu kainų svyravimu, kokį jam teko matyti per 40 metų darbo elektronikos srityje, ir apibūdino ją kaip „šimtmečio potvynį“.
Kaip už reklamos generatorius tai jau per daug plešia…