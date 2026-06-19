AMD ruošia naują „Threadripper“ platformą su „Zen 6“ ir PCIe 6.0
AMD, pasinaudodama savo oficialiu dokumentacijos portalu, patvirtino naujos kartos „Ryzen Threadripper TR6“ „Mustang Peak“ platformos pasirodymą ir pateikė keletą įdomių detalių apie būsimą procesorių seriją. Remdamasi „Zen 6“ procesorių architektūra, AMD į šias galingas darbo stočių platformas integruoja naujausius įvesties-išvesties standartus, įskaitant PCIe 6.0 ir DDR5. Kadangi „Zen 6“ procesorių branduoliai gaminami naudojant TSMC 2 nm puslaidininkių technologiją, tikimės, kad AMD padidins branduolių skaičių, palyginti su ankstesne „Zen 5“ „Ryzen Threadripper“ darbo stočių platforma, ir užtikrins žymų našumo padidėjimą dėl technologijos ir mikroarchitektūros tobulinimų. Nors konkrečių detalių, tokių kaip TDP, dažnis, branduolių skaičius ir segmentacija, vis dar trūksta, sužinojome, kad AMD atsisako savo TR5 lizdo ir pereina prie naujo TR6 lizdo, pritaikyto šiai platformai.
Įvedus PCIe 6.0, kuris dvigubai padidina PCIe 5.0 pralaidumą, AMD turi pridėti daugiau kontaktų, kad galėtų tvarkyti padidėjusį pralaidumą. Be to, atsižvelgiant į skirtingą branduolių skaičių ir dažnius, procesoriaus lizdui greičiausiai reikės didesnės elektrinės galios, kad galėtų palaikyti naują platformą, todėl būtinas lizdo pertvarkymas. TR5 lizdas turėjo 4 844 kontaktus. Atnaujinus į TR6, kontaktų skaičius gali viršyti šį skaičių.
Pagal ankstesnius gandus žinome, kad „Zen 6“ padidino branduolių skaičių iki 12 branduolių viename CCD. Tai yra patobulinimas, palyginti su 8 branduoliais viename CCD, kuriuos „Zen 5“ šiuo metu siūlo ne tankiose konfigūracijose. Jei procesorius išlaikytų savo maksimalią 12 CCD konfigūraciją, tai sudarytų 144 branduolius ir 288 gijas, o tai yra 50 % daugiau nei 96 branduolių ir 192 gijų konfigūracija, kurią turi „AMD Ryzen Threadripper 9995WX“. AMD dokumentacijoje nebuvo nurodyta jokia išleidimo data, tad belieka tik spekuliuoti kad sulauksime šios naujos platformos.
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