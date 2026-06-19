„Epic Games Launcher V2“ žada 5 kartus greitesnį paleidimą
„Epic Games“ ruošiasi iš esmės pertvarkyti „Epic Games Store“ ir „Launcher“ programą. Naujose pristatymo skaidrėse matyti pertvarkyta parduotuvės išvaizda, nauji produktų aprašymo puslapiai ir ateinančių 12 mėnesių plėtros planas.
Pagrindinėje „Launcher“ skaidrėje šis atnaujinimas vadinamas „visišku „Epic Games Launcher“ pertvarkymu“. „Epic“ teigia, kad naujoji versija vidutiniškai 5 kartus greičiau paleidžiama iš naujo ir 6,5 karto greičiau atkuria biblioteką iš sistemos. Atrodo, kad tai skirta išspręsti vieną iš dažniausių skundų dėl dabartinio „Epic Games Launcher“: lėtą navigaciją ir vėluojantį puslapių įkėlimą.
„Epic“ jau anksčiau šiais metais patvirtino, kad pertvarko „Epic Games Store Launcher“ pagrindinę architektūrą. Bendrovė teigė, kad šie pakeitimai padarys parduotuvės puslapį greitesnį, užtikrins trumpesnį įkėlimo laiką ir didesnį stabilumą. Plėtros plane taip pat buvo išvardyti žaidėjų profiliai, avatarai, privačios žinutės, balso pokalbiai ir kita.
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