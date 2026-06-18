Oficialu: atskleistas GTA VI viršelio dizainas, už savaitės bus priimami užsakymai
„Rockstar Games“ turi naujienų, laukiantiems „GTA VI“ išleidimo.
Buvo atskleistas žaidimo viršelio dizainas. „Rockstar Games“ išlaikė serijos stilistikai būdingą dizainą, kuris gyvuoja jau 25 metus – jis buvo pristatytas dar „GTA III“ išleidimo metu.
Taip pat kompanija paskelbė, kad už savaitės, birželio 20-tąją bus pradėti priimti išankstiniai užsakymai iš norinčiųjų įsigyti šį žaidimą. Jie bus skirti „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X/S“ konsolių savininkams. Kaina kol kas neatskleidžiama, optimistai tikisi, kad ji bus panaši į kitų AAA lygio žaidimų, tuo tarpu pesimistai kalba apie triženklę sumą.
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