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Oficialu: atskleistas GTA VI viršelio dizainas, už savaitės bus priimami užsakymai

autorius · Paskelbta

„Rockstar Games“ turi naujienų, laukiantiems „GTA VI“ išleidimo.

Buvo atskleistas žaidimo viršelio dizainas. „Rockstar Games“ išlaikė serijos stilistikai būdingą dizainą, kuris gyvuoja jau 25 metus – jis buvo pristatytas dar „GTA III“ išleidimo metu.

Taip pat kompanija paskelbė, kad už savaitės, birželio 20-tąją bus pradėti priimti išankstiniai užsakymai iš norinčiųjų įsigyti šį žaidimą. Jie bus skirti „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X/S“ konsolių savininkams. Kaina kol kas neatskleidžiama, optimistai tikisi, kad ji bus panaši į kitų AAA lygio žaidimų, tuo tarpu pesimistai kalba apie triženklę sumą.

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