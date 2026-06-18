„Silicon Motion“: „mažmeninė SSD rinka beveik išnyko“
Kadangi duomenų centrų paklausa didina komponentų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo NAND ir DRAM, kainas, vartotojams dažnai lieka tik viena galimybė rasti priimtinų pasiūlymų – įsigyti surinktus kompiuterius. Vienos SSD valdiklių gamintojos vadovas neseniai patvirtino, kad taip yra dėl to, jog kompiuterių gamintojai užsako atsargas, kurios anksčiau buvo skirtos galutiniams naudotojams.
„Computex 2026“ parodoje „Silicon Motion“ vyresnysis viceprezidentas Nelson Duann „Tom’s Hardware“ leidiniui teigė, kad per pastaruosius metus susidaręs NAND trūkumas beveik visiškai sunaikino tiesioginę SSD prekybą vartotojams. Bendrovės SSD valdikliai, kurie anksčiau patekdavo į mažmeninėje prekyboje parduodamus diskus, dabar daugiausia tiekiami tokioms įmonėms kaip „Dell“ ir „ASUS“.
Tradiciškai tokios įmonės kaip „Silicon Motion“ parduodavo SSD valdiklius modulių gamintojams, pavyzdžiui, „Samsung“ ir „Western Digital“, kurie kuria individualizuotą programinę įrangą ir derina valdiklius su tiekėjų NAND atmintimis, kad pagamintų parduotuvių lentynose pasirodančius SSD. Tačiau šiuo metu didžioji dalis DRAM ir NAND atminties skiriama dirbtinio intelekto duomenų centrams, todėl vartotojams skirtų produktų trūksta.
Dėl to nuolat kyla SSD, kompiuterių, žaidimų konsolių, komponentų ir kitų įrenginių, kuriems reikalinga atmintis ar duomenų saugykla, kainos. Vartotojai, kurie paprastai patys surinkdavo kompiuterius, dabar dažnai turi tenkintis surinktais modeliais arba bent jau komplektais, kad išvengtų nepagrįstai didelių RAM arba duomenų kaupiklių kainų.
Duann paaiškino, kad viena iš priežasčių, dėl kurios mažmeninės SSD kainos šoktelėjo, yra ta, kad kompiuterių gamintojai nebegali gauti pakankamai NAND atminties iš įprastų tiekėjų, todėl jie kreipėsi į SSD modulių ir valdiklių gamintojus. Ši dinamika padeda stabilizuoti kompiuterių ir išmaniųjų telefonų tiekimą, tačiau dėl to mažmeninėje rinkoje duomenų kaupikliai tampa dar retesni ir brangesni.
Nors kai kurie kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių gamintojai krizės metu kainas pakėlė net iki 40 %, daugelio NVMe SSD kainos išaugo daugiau nei dvigubai. Šių metų pradžioje „Kioxia“ prognozavo, kad 50 JAV dolerių kainuojantys 1 TB SSD išnyks iš rinkos.
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