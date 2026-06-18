ES sako, kad negali įgyvendinti „Stop Killing Games“ iniciatyvos
Judėjimas „Stop Killing Games“ ir jo pagrindu sukurta Europos piliečių iniciatyva „Stop Destroying Videogames“ neseniai pasiekė kulminaciją – Europos Komisijoje įvyko viešasis klausymas, po to, kai peticija, remianti šią iniciatyvą, surinko daugiau nei 1,3 milijono parašų. Po klausymų Europos Komisija paskelbė spaudos pranešimą, kuriame išsamiai išdėstė savo atsakymą į „Stop Destroying Games“ iniciatyvos pateiktus argumentus. Nors Komisija, atrodo, pripažįsta daugelį problemų, susijusių su šiuolaikinių vaizdo žaidimų išsaugojimu ir vartotojų teisėmis, susijusiomis su žaidimų licencijavimu, ji atsisakė priimti bet kokius teisės aktus, skirtus vaizdo žaidimų pramonei reguliuoti. Joje teigiama, kad „Komisija mano, jog šiuo metu ji negali pasiūlyti teisinės prievolės užtikrinti, kad vaizdo žaidimai būtų žaidžiami ir po to, kai jie nebebus komerciškai platinami“. Vietoj to Europos Komisija paskelbs vaizdo žaidimų pramonės elgesio kodeksą „dėl vaizdo žaidimų gyvavimo ciklo pabaigos“.
Europos Komisija šį sprendimą grindžia teigdama, kad intelektinės nuosavybės klausimai, suteikiantys autorių teisių turėtojams išimtines teises į savo kūrinius, bei kitos intelektinės nuosavybės teisės „taip pat gali būti svarbūs, nes jie saugo įvairius vaizdinius ir technologinius vaizdo žaidimo aspektus“. Komisija remiasi galiojančiais ES teisės aktais, kurie, jos teigimu, „numato svarbias apsaugos priemones, ginančias vartotojų ekonominius interesus“, nes „vaizdo žaidimų teikėjai privalo informuoti vartotojus apie sutarties trukmę ir nutraukimo sąlygas prieš vartotojams užsisakant vaizdo žaidimą“. Toliau ji nurodo, kad bet kuris vartotojas, kuriam daro įtaką vaizdo žaidimo kūrėjo ar leidėjo sprendimas nutraukti žaidimo teikimą anksčiau nei nurodyta data, gali turėti teisę į proporcingą kompensaciją. Komisijos atsakymas buvo iš esmės neigiamai įvertintas, o daugelis žaidėjų Komisijos „Instagram“ paskyroje paskelbtame atsakomajame įraše išreiškė nusivylimą dėl neveiklumo. Daugelis šio įrašo komentatorių teigia esą nusivylę, kad demokratinis procesas pasirodė neveiksmingas, o kiti teigė, kad neprivalomas elgesio kodeksas nėra tai, ko žmonės prašė, ir dėl pokyčių stokos kaltino pramonės lobistų veiklą bei finansinę įtaką. Toliau pateikiamas visas Europos Komisijos pareiškimas.
The European Commission will engage with consumers and publishers by the end of 2026 to explore ways to improve industry standards, as a response to the European Citizens’ Initiative (ECI) „Stop Destroying Videogames“.
Modern video games often rely on publishers’ servers to function. Publishers may stop supporting these servers, leading the games to become partially or entirely unplayable. The ECI therefore invited the Commission to propose legislation ensuring that players can continue to play the video games after the publishers stop providing support for these games commercially.
The Commission considers that at this stage it cannot propose a legal obligation to keep video games playable after they stop being provided commercially. This is due, also, to existing intellectual property rights. Under EU copyright law, rights holders enjoy exclusive rights over their creations. In addition to copyright, other intellectual property rights may also be relevant as they may protect different visual and technological aspects of a video game.
Existing EU consumer law already provides for important safeguards protecting the economic interests of consumers. Video game providers must inform consumers about the duration and the conditions for terminating the contract before the consumers signs up for the video game. The Directive on digital content and digital services provides consumers with remedies when the content or service provided does not conform with the contract and what consumers could reasonably expect. Consumers may be entitled to proportionate refund of their purchases.
However, to address players’ concerns, the Commission has committed to taking several steps.
First, it will initiate an exchange with the video game industry and consumer representatives with the aim to draw up an industry code of conduct on managing video games’ „end of life“.
Second, the Commission will work with consumer organisations and authorities to raise awareness about the applicable rights that protect consumers, including on safeguards protecting the economic interests of consumers. The Commission will report on the application of the Directive on digital content and digital services before the end of the year. Active enforcement of these existing consumer rights can also incentivise the providers to offer video games with longer lifespans and explore solutions for meeting consumer expectations.
Kai pati jew’ropos sąjunga baigia sugriauti savo ekonomiką su žaliuoju kursu, tai nėra ir čia ko stebėtis kad buvo priimti tokie sprendimai. Plius ten adekvačių ar tikrai dirbančių nemanau kad yra