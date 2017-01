„Windows 10 Game Mode“ suteiks kelių procentų pranašumą

Apie „Windows 10 Game Mode“ kalbame jau kuris laikas, bet dabar viskas tampa materija. Jau artimiausiu metu „Game Mode“ pradės gauti „Insider“ programos dalyviai, o įprastiems „Windows 10“ naudotojams ši naujovė bus prieinama su „Creators Update“. Atnaujinimas turėtų pasirodyti balandžio mėnesį.

„Windows 10 Game Mode“ egzistavimą jau galime patvirtinti, dabar įdomiausia, kokia iš to nauda? Pasak „Microsoft“, dažnu atveju, matysime 2-5 % išaugusią spartą. Maksimalūs kadrai per sekundę tikrai nepadidės, pagerėjimo galime tikėtis vidutiniuose ar minimaliuose kadruose per sekundę. O žaidimo eigoje minimalūs kadrai ir yra patys svarbiausi.

Tai bus pasiekiama visus įmanomus aparatinės įrangos resursus ir prioritetą skiriant žaidimui. Fone esančios nereikalingos programos gaus labai žemą prioritetą, todėl negalės trukdyti žaidimui veikti sparčiau. Tokiu būdu turėtų sumažėti arba visai išnykti žaidimo trūkinėjimai (angl. stuttering).

„Windows 10 Game Mode“ veiks tiek su mums įprastais Win32, tiek su UWP platformos žaidimais. Verta paminėti, kad „Microsoft“ leis rankiniu būdu išjungti ir įjungti „Game Mode“.