10-oji ir 20-oji „GeForce“ serijos egzistuos kartu bent iki šventinio laikotarpio

„nVidia“ darbuotoja Colette Kress kalbėdama konferencinio skambučio metu atskleidė ir taip akivaizdžią tiesą. GTX 10 serija artimiausiu metu neišeina į pensiją ir savo gyvavimo ciklą tęs kartu su naujomis RTX 20 serijos vaizdo plokštėmis bent iki šventinio laikotarpio arba iki tol, kol nebus parduoti visi likučiai. Ji priduria, kad jie nori sėkmės tiek su nauja „Turing“, tiek su senesne „Pascal“ architektūra per didžiąsias metų šventes. Priminsime, kad RTX 2080 ir RTX 2080 Ti realiai bus išleidžiamos jau rugsėjo 20 dieną už atitinkamai 799 ir 1199 USD kainas. Kiek pigesnė RTX 2070 turėtų pasirodyti kažkada ketvirtame ketvirtyje, o R(G)TX 2060 išleidimo laikas dabar nežinomas, bet tai gali įvykti dar šiemet.

Niekam ne paslaptis, kad „nVidia“ turi kalnus neparduotų „Pascal“ vaizdo plokščių po to, kai netikėtai smarkiai krito paklausa dėl kripto valiutų burbulo išsileidimo. Visi laukia krentančių GTX 10 serijos vaizdo plokščių kainų, bet jos yra stabiliai aukštos net nesant pakankamos paklausos, nes niekas nenori mažinti savo pelno maržos prie kurių įprato kripto valiutų kasimo bumo metu. Be to, daugiau parduotų tokių vaizdo plokščių kaip GTX 1080 Ti už patrauklią kainą galimai reiškia mažiau pirkėjų naujoms RTX vaizdo plokštėms, o to „nVidia“ irgi nelabai nori.