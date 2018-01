AMD ir „Intel“ sulaukė ieškinių dėl „Spectre“ ir „Meltdown“

Kaip ir buvo galima prognozuoti, taip ir įvyko. Procesorius kuriančios kompanijos sulaukė ieškinių dėl „Spectre“ ir „Meltdown“ pažeidžiamumo. Nors AMD ir „Intel“ bus tempiamos į teismą, bet dėl visiškai skirtingų priežasčių. Reikia pridurti, kad AMD sulaukė dviejų ieškinių, o „Intel“ keturių.

Kaip sakėme, ieškiniai yra dėl skirtingų priežasčių. AMD kaltinama tuo, kad pakeitė savo pareiškimą dėl pažeidžiamumų ir visus suklaidino. Nors to realiai net nebuvo. Pirminis AMD pareiškimas sakė, kad jos procesoriai yra paveikti vieno iš „Spectre“ variantų, kitas variantas yra mažai tikėtinas ir arti nulinės tikimybės. Teisininkai sekdami situaciją nusprendė, kad AMD po to pareikšdami, jog pataisymai bus ir tam variantui, kuris yra mažai tikėtinas, melavo apie situaciją. Turima omenyje, kad AMD procesoriai, neva, paveikti abiejų „Spectre“ variantų, o oficialus pareiškimas to nenurodė. AMD nesutinka su šiais kaltinimais ir savo garbę gins teisme.

„Intel“ atveju viskas paprasčiau. Kompanija į teismą paduota dėl X86 architektūros klaidos. Kaip žinome, „Intel“ procesoriai turi „Spectre“ ir „Meltdown“ pažeidžiamumus. „Intel“ situacijos kol kas nekomentuoja.