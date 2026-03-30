AMD mini AM4 lizdo dešimtmetį, sako, kad su AM5 irgi bus einama tuo pačiu keliu
AMD vėl pabrėžia platformos ilgaamžiškumą kaip vieną iš pagrindinių AM5 lizdo privalumų. Komentuodamas „Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition“ pristatymą, Jack Huynh teigė, kad AMD ilgalaikį lizdo palaikymą laiko įsipareigojimu klientams, o ne paprastu rinkodaros šūkiu. Tai atitinka esamas AMD viešai skelbiamas gaires, kuriose teigiama, kad AM5 palaikymas tęsis iki 2027 m. ir vėliau.
Šio pranešimo laikas yra svarbus, nes AM4 vis dar veikia beveik dešimtmetį po savo debiuto. O AMD visai neseniai išleido „Ryzen 5 5500X3D“ Jungtinės Karalystės mažmeninėje prekyboje, nors AMD anksčiau šį procesorių laikė regioniniu produktu.
Su AM4 mes sukūrėme platformą, kuri klientams leido lengvai atnaujinti savo kompiuterius per keletą procesorių kartų. O šiais metais švenčiame jos dešimties metų jubiliejų, kurį remia platus procesorių asortimentas, varantis milijonus sistemų visame pasaulyje.
Ta pati filosofija tęsiasi ir su lizdu AM5. Ilgalaikis platformos palaikymas mums nėra tik rinkodaros žinutė, tai įsipareigojimas apsaugoti klientų investicijas ir suteikti entuziastams platformą, kuri gali augti kartu su jais.
— Jack Huynh, AMD kompiuterinių ir grafikos sprendimų vyresnysis viceprezidentas
AM4 lizdas buvo pristatytas 2016 m. ir išliko aktualus per keletą procesorių kartų, o vėlesni atnaujinimai ir X3D komponentai pratęsė platformos gyvavimo laiką gerokai už jos pradinio laikotarpio ribų. Atrodo, kad dabar AMD pristato AM5 lygiai taip pat – kaip ilgalaikį lizdą, skirtą keletui atnaujinimo ciklų, o ne trumpalaikę pagrindinių plokščių ekosistemą.
Nors AM4 lizdas palaikė „Zen“, „Zen+“, „Zen2“ ir „Zen3“, AM5 lizdas palaikys „Zen4“, „Zen5“ ir „Zen6“. Neaišku, ar AMD išplės „Zen5/6“ į atnaujinimus, kaip ankstesnės kartos, ar bandys „Zen7“ pritaikyti ir AM5 lizdui.
Naujausi komentarai