AMD nešiojamųjų kompiuterių procesorių pavadinimų painiava, naujas „AI 7 445“ lėtesnis už seną „AI 5 340“
„Notebookcheck“ pradėjo atidžiau nagrinėti AMD „Ryzen AI 400“ seriją po jos pristatymo parodoje CES, ir vienas iš pirmųjų pastebėjimų jau kelia klausimų dėl AMD mobiliųjų procesorių modelių pavadinimų. Tai įdomu, nes daugelis paskelbtų nešiojamųjų kompiuterių dar nėra parduodami, o tai reiškia, kad pirkėjai turėjo mažai galimybių palyginti šiuos procesorius realiuose gaminiuose. Naujausias apžvalgos dėmesys sutelktas į „Ryzen AI 7 445“ – komponentą, kuris pagal pavadinimą atrodo esąs aukštesnės klasės, tačiau ne pagal faktines specifikacijas ar našumą.
Remiantis „Notebookcheck“ atliktais „Lenovo Yoga 7 2-in-1 16“ testais, „Ryzen AI 7 445“ našumas yra artimas senesnio „Ryzen AI 5 340“ našumui, todėl nėra pagrindo laikyti jį aukštesnės klasės komponentu.
„Notebookcheck“ procesoriaus testų rezultatai rodo, kad „Ryzen AI 7 445“ surinko 61,2 balo bendrame procesorių reitinge. Tai reiškia, kad jis tik šiek tiek lenkia „Intel Core Ultra 7 256V“, surinkusį 60,7 balo, ir iš tikrųjų atsilieka nuo „Ryzen AI 5 340“, kuris „Lenovo Yoga 7 2-in-1 14“ surinko 63,7 balo. Leidinys taip pat pasidalijo „Cinebench R15“ daugkartinio ciklo vidurkiu – 1638 taškus „Ryzen AI 7 445“ sistemai, palyginti su 1433 taškais „Core Ultra 7 256V“ pagrįstam „Yoga 7 16“.
Integruotos grafikos rezultatai taip pat nepadeda naujajam modeliui. „Ryzen AI 7 445“ naudoja „Radeon 840M“ grafiką ir „Notebookcheck“ 3DMark našumo reitingų duomenų bazėje surinko 19,3 taškus. Tai mažiau nei „Ryzen AI 5 340“ konfigūracija, surinkusi 22 taškus, ir gerokai atsilieka nuo „Intel“ sistemų su „Arc 140V“ grafika, kurios toje pačioje lentelėje surinko apie 41 tašką.
Iš painių specifikacijų matyti, kad abu procesoriai turi 6 branduolius, tačiau naujesnis „Gorgon Point“ modelis turi mažiau klasikinių „Zen5“ branduolių. Vietoj trijų didžiųjų branduolių palikti tik, o likusių mažesnių branduolių skaičius padidėjo nuo 3 modelyje 340 iki 4 modelyje 445.
Naujausi komentarai