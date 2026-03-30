„Core Ultra 200S Plus“ procesoriai pardavinėjami brangiau nei rekomenduojama kaina
Kovo 26 d. „Intel“ pristatė procesorius „Core Ultra 7 270K Plus“ ir „Core Ultra 5 250K Plus“, kurių rekomenduojamos kainos JAV prasideda nuo 299 ir 199 dolerių. Praėjus trims dienoms, šie skaičiai jau labiau primena reklaminę informaciją nei realias rinkos kainas.
„Newegg“ šiuo metu „Core Ultra 7 270K Plus“ kainą nurodo 349,99 JAV dolerių, o „Core Ultra 5 250K Plus“ – 219,99 JAV dolerių. Tai reiškia, kad „270K Plus“ kaina yra apie 17 % didesnė nei „Intel“ paskelbta pradinė kaina, o „250K Plus“ – apie 10 % didesnė.
„Micro Center“ taip pat negali pasiūlyti rekomenduojamų kainų. Jų sąraše „Core Ultra 7 270K Plus“ kainuoja 349,99 JAV dolerių, o „Core Ultra 5 250K Plus“ – 249,99 JAV dolerių ir pažymėtas „Produktas bus netrukus“. Tai yra 50 JAV dolerių priedas prie abiejų procesorių kainos, o „250K Plus“ atveju kaina yra maždaug 25 % didesnė nei „Intel“ paskelbta 199 JAV dolerių kaina.
Šiuo metu „Intel“ pristatymo rekomenduojamos mažmeninės kainos labiau primena orientacines gaires nei realias mažmenines kainas. Pirkėjams buvo rodomos oficialios kainos, tačiau faktiniai pasiūlymai beveik iš karto viršijo šiuos skaičius, o įrodymų, kad rekomenduojamos mažmeninės kainos būtų plačiai prieinamos, buvo mažai. „Arrow Lake Refresh“ pristatymas nebuvo netikėtas, todėl atsargų planavimas neturėjo kelti problemų, nebent „Intel“ nuo pat pradžių tikėjosi, kad paklausa bus maža. „3DCenter“ taip pat pranešė, kad Vokietijoje nebuvo pristatymo atsargų, o kainos jau pirmą dieną viršijo numatytą lygį. Panaši situacija ir Lietuvoje. „250K Plus“ kaina yra 243 eurų, o „270K Plus“ kaina yra apie 350 eurų, jeigu žiūrime į tuos procesorius, kurie yra prekyboje.
:DDD kodėl manęs tai nestebina..