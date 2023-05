AMD praneša 2023 metų pirmo ketvirčio finansinius rezultatus

Tech sektorius išgyvena ne pačius geriausius laikus ir tai matosi kompanijų finansinėse ataskaitose. AMD per 2023 metų pirmus tris mėnesius gavo 5,353 mlrd. JAV dolerių pajamų ir tai yra 9 % mažesnė suma nei prieš metus. Nepaisant šio sumažėjimo, AMD generalinė direktorė Lisa Su sakė, kad jie sugebėjo gauti daugiau pajamų nei planuota, be to, buvo padarytas didelis progresas AI produktų srityje, kas ilgoje perspektyvoje suteiks dideles augimo galimybes.

Dėl mažėjančių pajamų ir mažėjančių parduodamų produktų kainų AMD per tris mėnesius patyrė 139 mln. JAV dolerių nuostolio. Palyginimui prieš metus tuo pačiu laikotarpiu AMD gavo 786 mln. JAV dolerių pelno.

AMD prognozuoja, kad antrame 2023 metų ketvirtyje gaus 5,3 mlrd. JAV dolerių pajamų, prognozė su 300 mln. JAV dolerių paklaida. Pilną AMD finansinę ataskaitą galite rasti čia.