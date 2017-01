AMD: „Zen“ procesorių architektūra gyvuos 4 metus

AMD užtruko keturis metus kol sukūrė „Zen“ procesorių architektūrą ir dabar aiškėja, kad bent tokį patį laiko tarpą „Zen“ architektūra gaus kovoti su „Intel“ procesoriais.

Vienas iš AMD šulų, Mark Papermaster, CES 2017 parodos metu bendraudamas su „PCWorld“ žurnalistais prasitarė, kad kompanija planuoja, jog greit pasirodysianti „Zen“ procesorių architektūra gyvuos ketverius metus.

Tai visai kitokia strategija nei naudoja „Intel“, kitaip žinoma kaip Tick-Tock. Formaliai „Intel“ kas dvejus metus atnaujina architektūrą. Pirma įsisavinimas naujas gamybos metodas su senąją architektūra – Tick, tada gerinama procesoriaus architektūra – Tock. Bet šios strategijos „Intel“ jau nebesugeba laikytis, nes ką tik pasirodę „Kaby Lake“ procesoriai jau trečioji procesorių karta naudojanti 14 nm gamybos metodą.

AMD žada naudoti Tock,Tock,Tock strategiją. Mark Papermaster: „„Zen is going to be tock, tock, tock“. Netiesiogiai galime suprasti, kad per ketverių metų gyvavimo ciklą „Zen“ sulauks trijų kosmetinių architektūros atnaujinimų.