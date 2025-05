Laba diena,

Jau šeštus metus iš eilės „AGON by AOC" išlieka geriausiu žaidimų monitorių prekės ženklu pasaulyje. Tai – unikalus pasiekimas ir visų AOC pastangų pripažinimas. AOC sėkmės paslaptis – inovacijos ir dėmesys visiems žaidėjams, kad ir koks būtų jų biudžetas ir poreikiai. AOC neketina užmigti ant laurų ir 2025 metais stebins naujienomis ir dėmesiu žaidėjams.

AOC išlaiko pirmaujančias pozicijas pasaulinėje žaidimų monitorių rinkoje

Amsterdamas, 2025 m. gegužės 20 d. Pasaulinė monitorių technologijų lyderė AOC 2024 m. pasiekė puikių rezultatų ir išlaikė lyderės pozicijas žaidimų monitorių segmente, remiantis IDC „Worldwide Quarterly Gaming Tracker“ paskutinio 2024-ųjų ketvirčio ataskaita. AOC/„AGON by AOC“ nuo 2019 metų išlaiko pirmąją vietą pasauliniame žaidimų monitorių (100 Hz ir aukštesnio dažnio monitorių) reitinge. Antrajame 2024 m. ketvirtyje žaidimų monitoriai sudarė rekordinius 20 % pasaulinės monitorių rinkos. „AGON by AOC“ ir toliau pirmauja dėl savo inovacijų, galios ir dėmesio žaidėjams.

Šeštus metus iš eilės žaidimų monitorių prekės ženklas Nr. 1

„Tai, kad vėl esame aukščiausioje sąrašo vietoje, dar kartą patvirtina mūsų įsipareigojimą žaidėjams visame pasaulyje“, – sakė Kevinas Wu, AOC monitorių padalinio vadovas. „Mes ir toliau tobulėsime kartu su žaidėjų bendruomene, kurdami žaidimų įrangą ir patirtį, atitinkančią reikliausių šiandienos žaidėjų ambicijas.“



Žvelgiant į ateitį, „AGON by AOC“ ketina toliau tobulinti ekranų technologijas visuose segmentuose. 2025-ųjų veiksmų plane pabrėžiamos šios sritys:

● 240 Hz ir aukštesnio dažnio ekranų prieinamumo didinimas visuose lygiuose;

● Tolesnis OLED technologijos tobulinimas, remiantis dabartinių QD-OLED modelių sėkme;

● Žaidimų srities įkvėptų funkcijų integravimas į profesionalius monitorius;

● Nuolatinis dėmesys pigesniems, bet galingiems žaidimų monitoriams.

2025 m. „AGON by AOC“ ir toliau plės ekranų technologijų ribas, užtikrindama, kad pažangios funkcijos išliktų prieinamos visiems žaidėjams. Šio prekės ženklo įsipareigojimas diegti naujoves kartu su visų žaidėjų poreikių supratimu leidžia jam lyderiauti kitoje ekranų technologijų evoliucijoje.