Atsinaujinusiems mikrokodą „Intel“ nebeleis skelbti testų rezultatų

Ne vieną kartą rašėme apie saugumo spragas, geriausiai jas visi žino „Spectre“ ir „Meltdown“ pavadinimais. Į šiuos saugumo pažeidžiamumus visi žiūri labai rimtai, o „Intel“ tai tenka daryti dar rimčiau, nes jų procesoriuose randamos vis naujos ir naujos saugumo spragos. „Intel“, sužinojusi apie pažeidžiamumus, leidžia mikrokodo atnaujinimus, bet jie, dažniausiai, įtakoja spartą ir ne teigiama linkme.

Ne vienas „Intel“ procesorių naudojantis asmuo padarė testus po vieno ar kito mikrokodo atnaujinimo ir lygino spartą, o tokie dalykai mėlynajam milžinui nepatinka, nes formuoja neigiamą nuomonę apie jų produktus dėl lėtėjančios spartos. Dėl to „Intel“ atnaujino mikrokodo sutarties sąlygas ir dabar „Intel“ procesorių naudotojai negali pateikti testų prieš ir po mikrokodo atnaujinimo. Tik teisininkai galėtų pasakyti, ar toks draudimas yra legalus, bet čia tikrai kvepia nešvariais žaidimais, be to, kas skaito mikrokodo atnaujinimo sąlygas?

„You will not, and will not allow any third party to (i) use, copy, distribute, sell or offer to sell the Software or associated documentation; (ii) modify, adapt, enhance, disassemble, decompile, reverse engineer, change or create derivative works from the Software except and only to the extent as specifically required by mandatory applicable laws or any applicable third party license terms accompanying the Software; (iii) use or make the Software available for the use or benefit of third parties; or (iv) use the Software on Your products other than those that include the Intel hardware product(s), platform(s), or software identified in the Software; or (v) publish or provide any Software benchmark or comparison test results.“