Atskleisti „Shadow of the Tomb Raider“ sisteminiai reikalavimai

„Square Enix“ atskleidė kokio kompiuterio reikės norint išbandyti „Shadow of the Tomb Raider“ žaidimą. Minimalūs reikalavimai visai kuklūs: i3-3220 procesorius, 8 GB RAM ir GTX 660/GTX 1050 ar HD 7770 vaizdo plokštė. Suprantama, su tokiu kompiuteriu žaidimas veiks pačiais žemiausiais nustatymais ir su nedideliu kadrų kiekiu.

Prie rekomenduojamų komponentų randame i7-4770K ar „Ryzen 5 1600“ procesorių su 16 GB RAM. Vaizdo plokštės irgi prašoma ne pačios geriausios: GTX 1060 ar RX 480. Reikia atsiminti, kad tokie reikalavimai dažniausiai yra skirti 1080p@30fps. Norint daugiau kadrų reikės ir galingesnio kompiuterio. Be to, visi šie reikalavimai žaidimui be „Ray Tracing“. Ši technologija į žaidimą bus įdiegta vėliau.

„Shadow of the Tomb Raider“ sisteminiai reikalavimai

Minimalūs sisteminiai reikalavimai:

OS: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit Processor: i3-3220 Intel or AMD equivalent

i3-3220 Intel or AMD equivalent Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770 DirectX: Version 11

Version 11 Storage:40 GB available space

Rekomenduojami sisteminiai reikalavimai: