Būsima „Xbox“ konsolė gali būti su „Windows“ ir „Steam“ palaikymu

Nutekėjusiame dokumente aprašomi tariami „Microsoft“ planai išleisti į konsolę panašų įrenginį su „Windows“, kad naudotojai galėtų įdiegti „Steam“ per „Microsoft Store“, ir išleisti „Xbox“ emuliatorių asmeniniam kompiuteriui. Nors kai kurios detalės sutampa su ankstesniais gandais, šią informaciją reikėtų vertinti atsargiai.

eXtas1s vaizdo įrašas yra ispanų kalba, o P40L0 išverstoje santraukoje aprašoma konsolės stiliaus „Windows“ įrenginys su „SteamOS“ sąsaja. Naujoji naudotojo sąsaja palaikytų ir kompiuterinius žaidimus, ir naujos kartos „Xbox“ žaidimus. Visa ši koncepcija puikiai dera su ilgalaikiu „Microsoft“ tikslu pagerinti „Windows“ patirtį nešiojamuosiuose žaidimų kompiuteriuose, jei bendrovė galiausiai pasirinks tokį kelią.

Be to, eXtas1s teigia, kad „Microsoft“ viduje testuoja „Steam“ diegimo programą, pasiekiamą per „Microsoft Store“. Paleidimo programa, pavadinta „Steam DF Beta“, skirta ne dabartinėms „Xbox“ konsolėms, o „Windows“, panašiai kaip esamos platformoje prieinamos „Epic Games Store“ ir „Ubisoft Connect“ programos.