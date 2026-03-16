Būsimos GPU architektūros siūlys 1000000 kartų didesnę „path tracing“ spartą lyginant su „Pascal“
GDC 2026 konferencijoje NVIDIA pasinaudojo John Spitzer pristatymu apie RTX technologiją, kad paaiškintų ilgalaikę vaizdo atkūrimo plėtros strategiją, o ne pristatytų naują žaidimų GPU. Bendrovė teigė, kad dabartinės „Blackwell“ vaizdo plokštės jau užtikrina 10 000 kartų didesnį „path tracing“ našumą, palyginti su „Pascal“, o būsimų architektūrų tikslas – pasiekti 1 000 000 kartų didesnį našumą, palyginti su tuo pačiu 2016 m. etalonu.
Akivaizdu, kad šis palyginimas neturi prasmės, nes „Pascal“ yra senesnis už specializuotus „Tensor“ branduolius, taigi tai nėra tiesioginis kartos palyginimas su „Blackwell“ ar „Ada“. Būtų geriau jį palyginti bent jau su „Turing“. NVIDIA viename palyginime sujungia dešimt metų trukusius aparatinės įrangos pokyčius, programinės įrangos darbą ir AI pagalba atliekamą atvaidavimą, todėl bendrovė šį skaičių pateikia kaip ilgalaikį planą, o ne kaip artimiausio laikotarpio produkto patobulinimą.
Spitzer taip pat sakė, kad NVIDIA nesitiki, jog vien tik galingesnių lustų naudojimas užpildys spragą iki kino kokybės atvaizdavimo. Jo argumentas buvo, kad „Mūro dėsnis mirė“, todėl kitas žingsnis turi būti susijęs su algoritminiu darbu ir intensyvesniu AI naudojimu. Praktikoje tai reiškia didesnį pasitikėjimą DLSS, neuroniniu atvaizdavimu, geresne RT aparatūra ir kelio sekimo technikomis, kurios sumažina darbo, kurį GPU turi atlikti per vieną kadrą, kiekį.
