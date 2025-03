BYD atskleidė ultra greitą elektrinių automobilių įkrovimą, įkrova 400 km atstumui per 5 min

Elektromobilių gamintojas BYD neseniai pristatė įkrovimo sistemą, kuri, jų teigimu, gali įkrauti elektromobilius daugiau nei tris kartus greičiau nei populiariosios „Tesla“ „Superchargers“ stotelės. Pranešama, kad BYD „Super e Platform“ įkrauna transporto priemones beveik taip pat greitai, kaip benzino siurbliai užpildo bakus, taip galimai pašalindama pagrindinį elektromobilių trūkumą.

Šiuo metu elektromobilio įkrovimas gali užtrukti daugiau nei pusvalandį. „Tesla“ reklamuoja, kad jos Superįkrovimo stotelės gali užtikrinti iki 200 mylių (321 km) ridą per maždaug 15 minučių. BYD teigia, kad jos naujoji greitojo įkrovimo platforma gerokai lenkia „Tesla“, nes vos per penkias minutes užtikrina maždaug 250 mylių (402 km) ridą arba visiškai įkrauna transporto priemonę per mažiau nei aštuonias minutes, kai greitis siekia vieną megavatą (1 000 kW). Reklaminiame BYD vaizdo įraše parodyta, kad automobilis per 10 sekundžių įkraunamas maždaug 12,5 mylių (20 km) atstumui .

„Super e“ platforma debiutuos su naujaisiais BYD „Han L“ ir „Tang L“ modeliais, kuriuos šiuo metu galima iš anksto užsisakyti Kinijoje. Bendrovė paskelbė apie planus visoje Kinijoje pastatyti daugiau kaip 4 000 greitojo įkrovimo stotelių, tačiau terminų nepateikė. Kol kas neaišku, kada ir ar apskritai BYD megavatų įkrovimo technologija bus prieinama už Kinijos ribų, ypač atsižvelgiant į esamas reguliavimo kliūtis užsienyje.