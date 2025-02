Daugiau žmonių „YouTube“ žiūri per televizorius, nei per mobilius įrenginius

„YouTube“ švenčiant 20-ąsias metines, generalinis direktorius Nealas Mohanas paskelbė drąsų pareiškimą: Tai ne tik vaizdo įrašų platforma, bet ir naujoji televizija. Savo metiniame laiške „YouTube“ bendruomenei Mohanas pabrėžė, kad ši platforma vis labiau dominuoja namų svetainėje, o televizorių ekranai dabar pranoksta mobiliuosius įrenginius, nes tai yra pagrindinis būdas, kuriuo JAV auditorija naudojasi „YouTube“ turiniu.

„Televizorių ekranai oficialiai aplenkė mobiliuosius įrenginius kaip „pagrindinis „YouTube“ žiūrėjimo įrenginys JAV“, – sakė Mohanas, o tai yra didelis pokytis žiūrėjimo įpročiuose. Šis pokytis rodo, kad „YouTube“ yra naujoji televizija“, tačiau ji smarkiai skiriasi nuo savo pirmtakės. Naujoji televizija yra interaktyvi, į ją greta tradicinio turinio, pavyzdžiui, sporto, serialų ir pokalbių laidų, įtraukiami trumpametražiai filmai, podkastai ir tiesioginės transliacijos.

Neabejotina, kad „YouTube“ vis labiau įsitvirtina televizijos rinkoje, o pagal bendrą žiūrovų skaičių lenkia transliacijų milžinę „Netflix“. Šią sėkmę lemia keli veiksniai, įskaitant nuolatines „YouTube“ investicijas į virtualų daugiakanalį vaizdo programų platintoją „YouTube TV“ (vMVPD), kurio abonentų skaičius jau viršijo aštuonis milijonus.

Be to, „YouTube“ optimizuoja savo TV programėlės patirtį, diegdama funkcijas, skirtas pagerinti žiūrėjimą dideliame ekrane. „Į televizorius perkeliame geriausias „YouTube“ galimybes, įskaitant antrojo ekrano patirtį, leidžiančią naudotis telefonu ir sąveikauti su vaizdo įrašu, kurį žiūrite per televizorių, pavyzdžiui, palikti komentarą arba pirkti“, – pažymėjo Mohanas.

Be to, „YouTube“ eksperimentuoja su funkcija „Watch With“, kuri leidžia kūrėjams tiesiogiai komentuoti ir reaguoti į žaidimus ir įvykius. Pirmieji bandymai buvo atlikti su NFL.

Platformos plėtra prijungtuosiuose televizoriuose taip pat pritraukė naujų reklamuotojų, pristatydama dideliam ekranui optimizuotus reklamos formatus, pavyzdžiui, QR kodus ir pauzės skelbimus.