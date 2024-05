Didžiųjų bendrovių generalinių direktorių atlyginimai pasiekė naujas aukštumas

Per pastaruosius penkerius metus daugelio „Fortune 500“ sąrašo įmonių vadovų atlyginimai labai išaugo, rašo „Wall Street Journal“, o pusė vadovų uždirba ne mažiau kaip 15,7 mln. dolerių – tai yra rekordinė vadovų atlyginimų mediana.

Geriausiai apmokamų vadovų sąrašo viršuje yra „Broadcom“ kompanijos vadovas Hock Tan. Praėjusiais metais jam buvo skirtas didžiulis 162 mln. dolerių atlyginimas, tačiau visą šią sumą jis gaus tik tuo atveju, jei bus įvykdytos tam tikros sąlygos: Be to, H. Tan turi likti darbe penkerius metus ir per tą laiką negaus daugiau akcijų ar piniginių premijų. Šiais metais „Broadcom“ akcijos pabrango 27 %, o per pastaruosius 12 mėnesių – 106 %, todėl jos rinkos vertė pasiekė 655 mlrd.

Antroje vietoje po Tan yra Nikesh Arora, „Palo Alto Networks“ generalinis direktorius, kurio atlygis siekė 151 milijoną JAV dolerių, daugiausia akcijų premijomis, kurias sudarė per trejus metus suteiktos ir išmokėtos akcijos. Trečioje vietoje – „Blackstone“ vadovas Stephen Schwarzman, gavęs 120 mln. dolerių.

WSJ taip pat pažymi, kad į dešimtuką nepateko NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang, kurio ribotų akcijų vertė sausio pabaigoje padidėjo keturis kartus – iki 107,5 mln. Neseniai buvo pranešta, kad J. Huang atlygis per praėjusius (2024) finansinius metus gerokai padidėjo – 60 proc. iki 34,2 mln. dolerių, iš kurių 26,7 mln. dolerių sudarė ribotos apyvartos akcijos

Nors Huang nepateko į dešimtuką, „Apple“ generalinis direktorius Tim Cook užėmė šeštąją vietą dėl to, kad praėjusiais metais jo bendras darbo užmokestis siekė 63,21 mln. dolerių, t. y. 36,4 % mažiau nei pernai. Aštuntas liko „Netflix“ vadovas Teodore Sarandos (49,8 mln. JAV dolerių), devintas – „Warner Bros. Discovery“ vadovas Deivid Zaslav (49,7 mln. JAV dolerių).