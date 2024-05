„Google“ atskleidė „Pixel 8a“ telefoną

„Google“ pagaliau pristatė „Pixel 8a“ – naujausią bendrovės A serijos įrenginį ir prieinamiausią „Pixel 8“ serijos variantą. Palyginti su savo pirmtaku, „Pixel 8a“ pasižymi atnaujintu dizainu, kuris labiau atitinka naujuosius „Pixel 8“ ir „Pixel 8 Pro“. Nebėra kvadratinių kraštų, juos pakeitė labiau suapvalinti kampai. Plastikinė nugarėlė ir aliuminio rėmelis yra lygios matinės tekstūros, o priekinė dalis padengta „Corning Gorilla Glass 3“ stiklu. Telefonas yra atsparus dulkėms ir vandeniui pagal IP67 standartą, o „Google“ teigia, kad tai pats patvariausias A serijos telefonas.

„Pixel 8a“ turi naują 6,1 colio OLED ekraną su 2400 x 1800 raiška ir 120 Hz atnaujinimo dažniu. Atkuriant HDR turinį, ekranas gali pasiekti 1400 nitų, o didžiausias ryškumas siekia 2000 nitų. Galinėje „Pixel 8a“ dalyje yra dvigubos kameros sistema, kurią sudaro 64 MP f1,89 pagrindinė kamera ir 13 MP f2,2 ultra plataus kampo objektyvas. Priekinėje dalyje yra 13 MP f2,2 kamera. Visos kameros gali filmuoti 4K 30 kadrų per sekundę vaizdo įrašus, tačiau galinės kameros gali filmuoti ir 4K 60 kadrų per sekundę.

Be to, pagrindinėje plataus kampo kameroje taip pat galite naudotis astrofotografijos laiko intervalo, 240 kadrų per sekundę sulėtinto judesio funkcija, sulieto vaizdo stabilizavimo funkcija, kinematografinio pasukimo funkcija, 5 kartų skaitmeniniu priartinimu ir optiniu vaizdo stabilizavimu. Kalbant apie programinės įrangos funkcijas, gausite „Magic Editor“, „Best Take“, „Magic Eraser“, „Photo Unblur“, „Face Unblur“, „Real Tone“, „Top Shot“, „Live HDR+“ ir „Ultra HDR“.

„Pixel 8a“ gavo „Google“ lustų rinkinį „Tensor G3“ su „Titan M2“ saugumo koprocesoriumi. Yra 8 GB LPDDR5x atminties ir galima rinktis 128 arba 256 GB UFS 3.1 saugyklą. Telefonas turi 4492 mAh bateriją, kuri, „Google“ teigimu, užtikrina 24+ valandų veikimo laiką. Yra 18 W laidinio greitojo įkrovimo ir „Qi“ belaidžio įkrovimo palaikymas.

„Pixel 8a“ bus tiekiamas su „Android 14“. Kaip ir kiti „Pixel 8“ įrenginiai, „Pixel 8a“ septynerius metus gaus operacinės sistemos, saugumo ir funkcijų atnaujinimus. Telefonas taip pat gaus kitas išskirtines „Google“ funkcijas, tokias kaip „Circle to Search“, „Pixel Call Assist“, „Audio Emoji“ ir „Gemini“. Kitos funkcijos: stereo garsiakalbiai, ekrane esantis pirštų atspaudų jutiklis, „Wi-Fi 6“, „Bluetooth 5.3“ ir USB 3.2 jungtys, NFC ir dviejų SIM kortelių (nano + eSIM) palaikymas.

128 GB modelio „Pixel 8a“ kaina yra 499 USD / 549 EUR, o 256 GB modelio – 559 USD / 609 EUR. Išankstiniai užsakymai JAV jau prasideda, o prietaisą bus galima įsigyti nuo gegužės 14 d. Išankstiniai užsakymai Indijoje prasideda gegužės 7 d. 21:30 IST „Flipkart“, o prekyba prasideda gegužės 14 d. 06:30 IST.