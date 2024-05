„Google“ pagerins duomenų perkėlimą tarp telefonų

Bėgant metams „Android“ duomenų perkėlimo įrankis patobulėjo, tačiau visame procese vis dar yra akivaizdžių spragų ir jis nėra toks sklandus, koks turėtų būti, ypač palyginti, pavyzdžiui, su „Apple“ sprendimu. Jau nekalbant apie tai, kad pereinant nuo vieno prekės ženklo prie kito, pasikliaujant trečiųjų šalių programėlėmis, dažnai gali būti neperkeliami kai kurie nustatymai ar duomenys. Todėl geriau naudoti „Android“ integruotą duomenų perkėlimo įrankį.

Remiantis „Android Authority“ pranešimu, netrukus „Google“ šį procesą padarys daug geresnį ir greitesnį. Bene geriausia tai, kad duomenis bus galima perkelti net ir naujame telefone padarius savo nustatymus. Šiuo metu perkėlimas veikia tik pradedant naudoti naują telefoną ir veikia naudojant laidinį arba belaidį ryšį arba „Google Drive“ atsarginę kopiją.

Taip pereiname prie antrojo patobulinimo – greičio. Teigiama, kad patobulintoje priemonėje naudojamas naujas „MultiTransportD2DTransport“ protokolas, kuris vienu metu naudoja „Wi-Fi“ ir laidinį ryšį, todėl padidėja perkėlimo greitis.

Be to, visi naujame telefone pakeisti nustatymai nebus perrašomi perkeliant duomenis po to, kai padarysite savo pakeitimus, ir duomenis galėsite perkelti tik iš įrenginio, kurį anksčiau naudojote duomenims kopijuoti. Tai yra keletas apribojimų, kuriuos reikia turėti omenyje.

Bet kuriuo atveju tai gera žinia „Android“ naudotojams, nes duomenų atkūrimo priemonei reikėjo atnaujinimo, o šie pakeitimai skamba gana neblogai.