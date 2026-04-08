Katė įspėjo savininką apie svylančią RTX 4090
Taivano PTT forumuose pasirodė naujas atvejis, susijęs su sudegusia „GeForce RTX 4090“ plokšte. Savininkas pasakoja, kad, kol jis buvo tualete, jo katė pradėjo miaukti, o tai paskatino jį pastebėti dūmus ir degusio plastiko kvapą, sklindantį iš kompiuterio.
Remiantis įrašu, plokštė yra . „MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio“ pirkta 2022 m. spalio mėn. naudotojas teigia, kad sistemoje buvo naudojamas „FSP HPT2-1000M“ maitinimo blokas, prijungtas tiesiogiai kabeliu, o ne per adapterį. Jis taip pat teigia, kad kabelis buvo reguliariai tikrinamas, tinkamai įjungtas ir nebuvo smarkiai sulenktas.
Savininkas priduria, kad kompiuteris vis dar veikė, kai jis pastebėjo dūmus, tačiau jo nebuvo galima išjungti įprastu būdu, todėl jis atjungė sistemą nuo elektros lizdo. Prie įrašo pridėtose nuotraukose matyti akivaizdūs pažeidimai aplink GPU pusės maitinimo jungtį, o maitinimo bloko pusės jungtis, kaip teigiama, neišsilydė, nors pats kabelis atrodo patamsėjęs. Naudotojas teigia, kad po gedimo kabelio nebuvo galima ištraukti.
Naujausi komentarai