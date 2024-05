Kinija skiria 47 mlrd. JAV dolerių, kad skatintų lustų gamybos pramonę

Remiantis oficialiais dokumentais, Kinija įsteigė naują investicinį fondą puslaidininkių pramonei skatinti. Kinijos finansų ministerija ir šeši didžiausi bankai yra pagrindiniai fondo investuotojai, kurie skyrė 344 mlrd. Kinijos juanių (daugiau kaip 47 mlrd. JAV dolerių) mikroschemų gamybos įrangai, atskleidė „Reuters“.

Tai trečiasis Kinijos integrinių grandynų investicijų fondo, kuris oficialiai įsteigtas penktadienį, gegužės 24 d., etapas. Nuo 2014 m. jis yra didžiausias fondas ir vietinių gyventojų vadinamas „Didžiuoju fondu“. Kinijos įmonių informacijos duomenų bazės organizacijos „Tianyancha“ duomenimis, pagrindinis investuotojas yra Finansų ministerija, kuriai priklauso 17 % akcijų, o įmokėtas kapitalas siekia 60 mlrd. juanių.

Antras pagal dydį akcininkas yra „China Development Bank Capital“, turintis 10,5 % akcijų. Dar penki bankai, kurių kiekvienas įneša apie 6 % viso kapitalo, yra šie: „Commercial Bank of China“, „China Construction Bank“, „Agricultural Bank of China“, „Bank of China“ ir „Bank of Communications“.

Didysis fondas jau finansavo SMIC ir „Hua Hong Semiconductor“ – dvi didžiausias Kinijos lustų gamyklas. Šimtų milijardų juanių įsipareigojimas yra Azijos šalies siekio pasiekti savarankiškumą pažangiųjų lustų srityje ženklas, į kurią Jungtinės Valstijos vėl taikosi taikydamos eksporto kontrolės priemones.