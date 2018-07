Kinijos atminties gamintojai vagia intelektinę kitų kompanijų nuosavybę

Kinijoje vargsta ne tik „Micron“, kurie dabar yra įvelti į teisminį procesą dėl patentų. Dar viena problema, kad kompanijai norima uždrausti prekiauti savo produkcija Kinijoje. Atrodo, kad iš pačių „Micron“ buvo vagiama intelektinė nuosavybė, bet teisme buvo sugebėta įrodyti priešingai. Dabar „Micron“ bando viską apeliuoti.

„Samsung“ ir „SK Hynix“ yra kiti du didieji atminties gamintojai ir jie irgi jaučia, kad Kinijos atminties gamintojai imasi industrinio šnipinėjimo ir nori pasinaudoti kitų intelektine nuosavybe nemokamai. Dabartiniai DRAM gamintojai savo intelektinės nuosavybės bagažą kaupė dešimtmečius, būtent šių išteklių Kinijos atminties gamintojai ir neturi, bet tuo pačiu nenori mokėti licencijavimo mokesčių.

Be savo intelektinės nuosavybės negali tapti dideliu atminties gamintoju, arba tu turi išrasti visiškai naują technologiją, kurią norėtų naudoti visi. Be to, dar reikia didelio masto gamybinių pajėgumų, kad galėtum tenkinti rinkos poreikius. Tai dabar gali padaryti tik senieji atminties gamintojai, kurie per ilgus metus sukaupė įvairią patirtį, o būtent to ir neturi Kinijos gamintojai, bet nori viską pasiekti labai greitai tiesiog pasisavinant kitų patentus. Kita problema su kuria susiduria Kinijos gamintojai yra ta, kad DRAM ir NAND gamyba nėra tokia lengva kaip jie galvojo.