„Microsoft“ parodė kaip atrodys AI integracija į „Windows 11“ užduočių juostą ir kitas vietas
„Microsoft“ pristatė naujausias dirbtinio intelekto galimybes „Windows 11“ operacinėje sistemoje, parodydama, kaip atrodys šis planuojamas integravimas. Naujoji sąsaja, vadinama „Ask Copilot“, yra papildoma funkcija, kurią naudotojai gali įjungti vietoj standartinės „Windows Search“ paieškos. Įjungus šią funkciją, ji prisijungia prie „Microsoft 365“ paslaugų ir leidžia naudotojams iškviesti konkrečius agentus užduočių juostoje, įvedant simbolį „@“, panašiai kaip žymint ką nors žinučių sraute. Pavyzdžiui, vienas iš šių agentų, „Researcher“, gali atlikti išsamias paieškos užduotis, kurios vykdomos dešimt minučių ar ilgiau fone, o nedideli užduočių juostos indikatoriai seka jos pažangą panašiai kaip failų atsisiuntimas.
Nors šis projektas prieštarauja neseniai bendrovės pažadui atsisakyti „AI visur“ strategijos, šis AI integravimas yra dalis ilgalaikio „Microsoft“ plano. Be užduočių juostos pakeitimų, „Microsoft“ į „File Explorer“ įtraukia „Copilot“ mygtuką, kuris pateikia sinchronizuotų bendrų dokumentų santraukas ir atitinkamą kontekstą, nereikalaujant naudotojams atidaryti atskirą programą. Vietoj to, kad nukreiptų naudotojus į specialią „Copilot“ programą, „Microsoft“ siekia integruoti AI pagalbą į tas „Windows“ dalis, kurias žmonės naudoja kasdien. Tai reiškia, kad šios nedidelės AI integracijos visoje operacinėje sistemoje gali padėti šiek tiek padidinti produktyvumą, suteikiant naudotojams šiek tiek geresnę patirtį ieškant naujų temų ir kuriant naują turinį. „Microsoft“ teigia, kad šie pakeitimai bus plačiai prieinami naudotojams per artimiausias kelias savaites.
