Grafikos procesorių dažnio rekordas pasiektas su RX 9060 XT
AMD pasiekė naują GPU spartinimo pasaulio rekordą su savo „Radeon RX 9060 XT“ vaizdo plokšte, veikiančia neįtikėtinu 4769 MHz dažniu, naudojant skystą azotą kaip aušinimo medžiagą. Šis rekordas buvo pasiektas kartu su pasaulyje žinomu overclocker’iu Splave iš Jungtinių Valstijų, kuris jau turėjo ankstesnį pasaulio rekordą su NVIDIA GeForce RTX 4090, veikiančia 4020 MHz dažniu.
Šį kartą, naudodamas RDNA 4 silicį, Splave pasiekė, kad GPU išlaikytų stabilumą 4769 MHz branduolio dažniu. Nors oficialių HWBot pateikimų nebuvo, AMD savo „AMD Gaming YouTube“ kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kompanija pademonstravo šį nuostabų pasiekimą. Lieka tik spėlioti, kodėl AMD nereklamavo šio rekordo, kuris yra labai įspūdingas pasiekimas jos RDNA 4 siliciui. Trumpame kadre matyti, kaip Splave naudoja specialią priemonę GPU tiksliai sureguliuoti. AMD siūlo šį GPU su 1700 MHz baziniu dažniu, 2530 MHz žaidimų dažniu ir 3130 MHz maksimaliu boost dažniu, o tai reiškia, kad naujasis pasaulio rekordas padidino GPU dažnį dar 50 %.
Naujausi komentarai