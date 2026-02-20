Japonijoje fiksuotas „Radeon“ vaizdo plokščių kainų mažėjimas, krito paklausa
„Radeon RX 9000“ serijos vaizdo plokštės Japonijoje pradeda atsitraukti nuo 2026 m. pradžioje pasiektų kainų pikų, rodo vietos kainų stebėjimo ataskaita, parengta „Gazlog“. Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad paklausa atšalo po to, kai 2025 m. gruodžio pabaigoje ir 2026 m. sausio mėn. mažmeninės kainos smarkiai pakilo, kai pirkėjai perėjo prie „Radeon“ plokščių, nes NVIDIA „GeForce“ pasiūla buvo ribota.
Ataskaitoje nurodoma, kad 2025 m. pabaigoje „Radeon RX 9070 XT“ bazinė kaina buvo apie 95 000 jenų, o vidutinė kaina – apie 105 000 jenų. Ataskaitoje teigiama, kad rinka pasiekė aukščiausią tašką apie 2026 m. sausio 15 d., kai mažiausia kaina siekė 130 000 jenų, o vidutinė kaina – 144 000 jenų. 2026 m. vasario 19 d. mažiausia kaina buvo apie 108 000 jenų, o vidutinė kaina – apie 124 000 jenų, tai yra maždaug 15 % mažiau nei aukščiausias lygis.
Duomenų stebėjimas rodo, kad „Radeon RX 9060 XT“ 16GB kainos svyravimas nuo aukščiausio iki dabartinio lygio yra didesnis. Jis apibūdina bazinį lygį apie 2025 m. lapkritį, kai mažiausia kaina buvo maždaug 50 000 jenų, o vidutinė – 56 000 jenų, po to sausio pabaigoje pasiekė aukščiausią lygį, kai mažiausia kaina buvo maždaug 78 000 jenų, o vidutinė – 87 000 jenų. Paskutiniai ataskaitos duomenys rodo, kad vaizdo plokšių kaina yra apie 67 000 jenų už mažiausią ir 71 000 jenų už vidutinę, o tai yra beveik 20 % mažiau nei vidutinė didžiausia kaina.
