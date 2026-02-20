Aiškėja kokias branduolių konfigūracijas gausime su „Zen 6“ stalinių kompiuterių procesoriais
AMD naujoji stalinių kompiuterių „Ryzen“ šeima, kurios kodinis pavadinimas „Olympic Ridge“ ir kuri pagrįsta „Zen 6“, yra siejama su platesniu branduolių skaičiaus pasirinkimu nei ankstesnės kartos. Remiantis HXL pranešimu, vieno lusto variantai apimtų 6, 8, 10 ir 12 branduolių. Dviejų lustų variantai yra 16 branduolių (8+8), 20 branduolių (10+10) ir 24 branduolių (12+12) konfigūracijos.
Ankstesniuose ganduose buvo minėta, kad AMD pagaliau atnaujina CCD (Core Complex Die) lustą, įdiegdama daugiau branduolių. Naujas CCD turės ne tik naujesnę architektūrą, bet ir kiekvienas lustas turės 50 % daugiau branduolių nei „Zen1“-„Zen5“ variantai. Tai reiškia, kad kiekvienas CCD dabar siūlys iki 12 „Zen 6“ branduolių, poruojamų su 48 MB L3 talpyklos atminties kiekvienam lustui, o tai padarytų dvigubo CCD procesorių su 24 branduolių, 96 MB L3 spartinančiosios atminties dar prieš „3D V-Cache“ įdiegimą.
Šiuo metu AMD dar nėra suteikusi naujajai stalinių kompiuterio serijai pavadinimo, todėl mes ją vadiname „Ryzen 10000“ serija arba „Olympic Ridge“. Atrodo, kad serija ir toliau palaikys AM5 lizdus.
